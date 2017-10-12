Португалия прекратила дипломатические отношения с Cеверной Кореей

Власти Португалии подтвердили разрыв дипломатических отношений с Северной Кореей в условиях активизации международных усилий, направленных на то, чтобы КНДР прекратил свои ядерные и ракетные испытания, сообщает ЕНВ.

Американские СМИ ранее сообщали о том, что европейская страна в июле решила сократить дипломатические отношения и официальные контакты с Пхеньяном. Посольство Португалии в Вашингтоне сообщило, что разрыв связей с Северной Кореей соответствует усилиям международного сообщества "по пресечению враждебных действий северокорейского режима". Это означает, что правительство Португалии впервые подтвердило свой дипломатический разрыв с КНДР.

Отмечается, что решение португальских властей направлено на усиление давления на КНДР в попытке заставить его прийти к диалогу и полностью отказаться от всех программ по запуску ядерных и баллистических ракет.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил в интервью местной ежедневной газеты, что Италия предложит новоназначенному посланнику Северной Кореи Мун Чон Наму покинуть страну.

Северная Корея сталкивается с изоляцией от внешнего мира, поскольку страны объявили персонами нон-грата северокорейских посланников из-за нежелания властей КНДР прекратить свои ядерные и ракетные испытания. Ранее Мексика, Перу, Кувейт и Испания выдворили северокорейских послов, а Таиланд и Филиппины свернули ряд совместных проектов с КНДР.