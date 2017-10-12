Новый состав Думы города Владивостока приступает к работе в четверг, 12 октября. Всего на заседании Дума планирует рассмотреть девять вопросов, сообщает ЕНВ.

Первое заседание новоизбранных депутатов прошло 22 сентября. В рамках мероприятия решались только организационные вопросы, касающиеся избрания спикера, вице-спикеров, председателей комитетов. Был определен персональный состав комитетов.

За этот период депутаты более или менее погрузились в повестку. Обновлённый депутатский корпус начнет работу с бюджета, наказов избирателей, утверждения Общественного совета, а также с зарплат народных избранников.

Напомним, что депутатский корпус обновился на 77% и "новые" народные избранники пока что являются новичками в местной политике и власти.