Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

11 октября 2017, 21:40
Дума города Владивостока

Новый состав Думы города Владивостока приступает к работе

На заседании планируют рассмотреть девять вопросов

Новый состав Думы города Владивостока приступает к работе в четверг, 12 октября. Всего на заседании Дума планирует рассмотреть девять вопросов, сообщает ЕНВ.

Первое заседание новоизбранных депутатов прошло 22 сентября. В рамках мероприятия решались только организационные вопросы, касающиеся избрания спикера, вице-спикеров, председателей комитетов. Был определен персональный состав комитетов.

За этот период депутаты более или менее погрузились в повестку. Обновлённый депутатский корпус начнет работу с бюджета, наказов избирателей, утверждения Общественного совета, а также с зарплат народных избранников.

Напомним, что депутатский корпус обновился на 77% и "новые" народные избранники пока что являются новичками в местной политике и власти.

Метки: Дума г. Владивостока, заседание

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Глава-политик Приморью не нуженГлава-политик Приморью не нужен
09 октября 2017, 22:00
Как истинный хозяин, Тарасенко начал с кадровой чистки "наследства Миклушевского"
Андрей Тарасенко: Кто-то в Приморье хочет жить слишком хорошоАндрей Тарасенко: Кто-то в Приморье хочет жить слишком хорошо
09 октября 2017, 19:50
Врио губернатора настроен решительно – за "Хайятты" виновных надо увольнять
Миклушевский уступил место ТарасенкоМиклушевский уступил место Тарасенко
06 октября 2017, 18:10 1
В администрации Приморья прошло представление нового главы края

Последние новости

Два бомбардировщика B-1B провели ночные учения у границ КНДРДва бомбардировщика B-1B провели ночные учения у границ КНДР
вчера, 23:00
Маневры были осуществлены при поддержке воздушных сил Японии и Южной Кореи
Португалия прекратила дипломатические отношения с Cеверной КореейПортугалия прекратила дипломатические отношения с Cеверной Кореей
вчера, 21:50
Решение об этом было принято еще в июле
Акцию "Долг памяти" проведут сотрудники полиции Приморского краяАкцию "Долг памяти" проведут сотрудники полиции Приморского края
вчера, 21:30
Память погибших сотрудников правопорядка в этом году почтут серией мероприятий

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+