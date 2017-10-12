Акцию "Долг памяти" проведут сотрудники полиции Приморского края

Полиция Приморья проведет акцию "Долг памяти". Как рассказали корреспондентам представители управления краевого МВД, традиция чтить память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сложилась в Приморье давно. День Памяти воинов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, пройдет и в этом году серией мероприятий, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.



"Вот уже 19 лет в этот день проводятся торжественные мероприятия у Мемориала погибшим воинам правопорядка: митинг, литургия, торжественный марш сотрудников строевых подразделений и курсантов Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России", - говорится в сообщении.



На Мемориале памяти у Свято-Игоревского храма в торжественной обстановке пройдет ритуал возложения венков, лития. Полицейские, ветераны, члены семей погибших сотрудников органов внутренних дел зажгут поминальные свечи. Представителям общественности и средств массовой информации предлагаем принять участие в Ритуале отдания почестей и возложения венков к Мемориалу памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.



Церемония начнется 13 октября в 11.00 по адресу: ул. Фонтанная, 12 у Мемориала памяти воинов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, на территории Храма Святого Игоря.