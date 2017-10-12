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Общество

11 октября 2017, 21:30
Отдел УМВД по Фрунзенскому району г. Владивостока

Акцию "Долг памяти" проведут сотрудники полиции Приморского края

Память погибших сотрудников правопорядка в этом году почтут серией мероприятий

Полиция Приморья проведет акцию "Долг памяти". Как рассказали корреспондентам представители управления краевого МВД, традиция чтить память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сложилась в Приморье давно. День Памяти воинов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, пройдет и в этом году серией мероприятий, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю. 

"Вот уже 19 лет в этот день проводятся торжественные мероприятия у Мемориала погибшим воинам правопорядка: митинг, литургия, торжественный марш сотрудников строевых подразделений и курсантов Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России", - говорится в сообщении.

На Мемориале памяти у Свято-Игоревского храма в торжественной обстановке пройдет ритуал возложения венков, лития. Полицейские, ветераны, члены семей погибших сотрудников органов внутренних дел зажгут поминальные свечи. Представителям общественности и средств массовой информации предлагаем принять участие в Ритуале отдания почестей и возложения венков к Мемориалу памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Церемония начнется 13 октября в 11.00 по адресу: ул. Фонтанная, 12 у Мемориала памяти воинов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, на территории Храма Святого Игоря.

Метки: акция, МВД, полиция

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