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Китай

11 октября 2017, 19:00
В Китае начинается подготовка к проведению очередного съезда Коммунистической партии

В Китае начинается подготовка к проведению очередного съезда Коммунистической партии

Съезд Компартии стартует 18 октября

10 октября в Пекине прошла пресс-конференции Пресс-канцелярии Госсовета КНР в рамках подготовки к съезду Компартии Китая, который проходит через каждые пять лет. Стартует он 18 октября. Около 2.300 делегатов будет принимать участие в работе съезда. Внимание сосредотачивается на том, каким образом председатель КНР Си Цзиньпин, который начинает свой второй срок на этом посту, сумеет укрепить свою власть и какому политическому курсу он будет отдавать приоритет, сообщает ЕНВ. 

Начальник Государственного статистического управления Нин Цзичжэ заявил: "Нет никаких проблем в достижении запланированной цели осуществления роста китайской экономики в 6.5%, тенденция стабильного экономического развития КНР не изменилась, годовые итоги могут показать даже более лучшие результаты".

С 2013 по 2016 годы рост ВВП Китая был на уровне 7.2%, что на 2.6% выше по сравнению с мировым ростом за этот период, а также на 4% выше среднего показателя роста среди развивающихся экономик.

"За прошедшие несколько лет Китай поддерживал средний рост экономики на уровне 7.2% и 2%-ную инфляцию, изученный коэффициент безработицы – 5%, структура с высокими темпами роста, большой занятостью и сравнительно низкими ценами на товары является крайне редкой и уникальной в мировых масштабах", - сказал Нин Цзичжэ.

Китай является первым в мире по вкладу в мировой экономический рост. В 2016 году ВВП КНР составлял 14.8% в мировой экономике, что на 3.4 п.п. выше по сравнению с 2012 годом. Китай прочно удерживает второе место в мире по этому показателю. С 2013 по 2016 годы средний коэффициент вклада КНР в рост мировой экономики достиг около 30%, что больше общего совместного вклада США, еврозоны и Японии. Китай находится на первом месте.

Индустрия услуг занимает половину в национальной экономике страны. В первой половине этого года добавленная стоимость сферы услуг составила долю в 54.1%.

Потребление становится главной движущей силой экономического роста. С 2013 по 2016 годы коэффициент вклада конечного потребления в экономический рост составил 55%.

Новые тенденции зафиксированы в скоординированном городском и сельском развитии. В конце 2016 года коэффициент урбанизации составил 57.35%, что на 4.78 п.п. выше по сравнению с концом 2012 года. Вместе с этим, разница между доходами городских и сельских жителей сокращается.

В прошедшие пять лет китайская экономика стояла перед сложными внутренними и внешними условиями, как КНР все уже удалось достичь таких результатов?

Новая концепция развития способствовала продвижению новой нормы. На примере инноваций: в 2016 году на 69% и 39.7% выросли пропорции количества заявок на получение патентов и выданных патентов по сравнению с 2012 годом.

"На базе реформирования сектора предложения, сокращение производственных мощностей, снижение товарных запасов, сокращение избыточной долговой нагрузки, снижение себестоимости и восполнение пробелов не только изменили ситуацию со спросом и предложением отдельных конкретных индустрий, но и оказали положительное влияние на балансирование роста и предложения во всей экономики", - отметил Нин Цзичжэ.

Со времени проведения 18-го съезда КПК, наблюдается отчетливое улучшение жизни людей, плодами развития страны пользуется все население.

В 2016 году реальный располагаемый денежный доход составил 23 тыс. 821 юань, что на 7 тыс. 311 юаней выше, чем в 2012 году, среднегодовой фактический рост составил 7.4%. Коэффициент Энгеля в Китае равняется 30.1%, он опустился на 2.9 п.п. по сравнению с 2012 годом, приблизившись к стандартам благосостояния, утвержденным ООН в районе 20%-30%.

КНР добилась впечатляющих результатов в оказании адресной помощи нуждающемуся населению. На основе нормы сельской бедности, которая рассчитывается в размере 2300 юаней на человека в год (цифра не изменяется с 2010 года), в 2016 году численность бедного населения составила 43 млн. 350 тыс. человек, это число сократилось на 55 млн. 640 тыс. по сравнению с 2012 годом.

Учреждена система социального обеспечения. В 2016 году расходы на личную гигиену снизились до менее 30% в общих расходах на здравоохранение. Основным медицинским обслуживанием в целом покрыто все население, создана система социального обеспечения, которая покрывает городских и сельских жителей.

Постоянно повышается уровень образования в стране, улучшаются медицинские условия, средняя ожидаемая продолжительность населения с 74.83 лет в 2010 году увеличилась до 76.34 лет в 2015 году.

Метки: Китай

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