Ложь в интернете под видом сенсаций

Довольно часто новости, опубликованные в Сети, даже на сайтах серьёзных медиа, являются неправдой. Так называемый "фейк" стал определенным видом вируса в современном медиапространстве. ЕНВ постарались разобраться, почему фейковые новости стали неотъемлемой частью интернет пространства.

Случается так, что ложь в интернете окружает даже вполне обыденные события. Зачастую "сенсацией дня" становятся и более "черные" "новостные поводы". На некоторых интернет-ресурсах встречаются умопомрачительные заголовки с припиской "читать дальше", возбуждающие любопытство даже самых стойких и разумных пользователей, так как чаще всего ложные новости представляют собой информацию о событиях, которые можно охарактеризовать как "из ряда вон выходящие".

Такого рода "фейки" могут затрагивать "за живое" тех, кто их читает, в этих случаях у человека отключается логика, включаются эмоции и он верит даже совершенно невероятной информации. "Леонид Якубович погиб в автокатастрофе", "Дима Билан скончался в больнице", "Владимир Путин умер. Что будет со страной?" и т.д. На именах медийных людей зарабатывает огромное количество сайтов. Каждый клик по ссылке добавляет интернет-ресурсу "популярности", соответственно, рейтинги его в поисковых системах растут, стоимость рекламного контента – соответственно тоже. Цепочка проста. Схема мошенничества – стара как мир. Возбудить любопытство, а дальше – хоть потоп. Взять того же Билана: "Дима Билан умер сегодня утром в больнице" – гласит заголовок печальной новости на неком ресурсе "Монависта". Шокированный читатель делает заветный "клик". Текст под новостью более чем банальный: "На просторах Интернета пронеслась череда слухов, утверждающих, что знаменитый певец Дима Билан умер. Данная версия шокировала тысячи поклонников певца. Назревает вопрос: справедлива ли эта версия?"

И продолжение очевидного факта – Билан "больше жив, чем мертв".

Другая категория псевдоновостей базируется на принципе "в серединке – правда, по краям-ложь". Например, "фейк", который активно обсуждался в интернете – информация о том, что основатель сети "Вконтакте" Павел Дуров сбежал в США после обвинения в наезде на полицейского – имела под собой реальный базис – Дуров получил повестку с требованием явиться для дачи показаний.

В огромном информационном поле лжи, лишь небольшая часть "фейков" – результат ненамеренной ошибки журналистов. Сегодня скорость подачи контента в современных онлайн-медиа такова, что у авторов, редакторов, контент-менеджеров просто нет времени на проверку фактов и достоверности таких новостей.

"Жареное" первым уходит в новостные ленты и распространяется по Сети со скоростью света, а иногда даже проникает в другие медиа – телевидение и газеты. Скандалы всегда обеспечивали трафик. Но даже здесь разобраться довольно сложно – возникает вопрос – а может некоторые "звезды" "сенсации" с собой связанные в интернет пространство забрасывают намерено? Эдакий, специальный скрытый пиар, цель которого "напомнить о себе любимом" и лишний раз всколыхнуть общественность?

Так, на днях интернет-пространство пронзила печальная новость: известный оперный певец Дмитрий Хворостовский якобы скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщила в ночь на среду в своем микроблоге в Twitter член Совета Федерации Елена Мизулина. Информация была преподнесена буквально с ее слов: "Ушёл Дмитрий Хворостовский… Страшно даже осознание того, что был человек и нет. Большая трагедия", написала она 10 октября 2017 года.

Далее, описание трагедии звучит более чем правдоподобно: "В июне 2015 года у Хворостовского была выявлена опухоль мозга. Певец прошел лечение в британской клинике и вернулся на сцену. Осенью 2016 года, ради прохождения курса химиотерапии, певец отменил свое выступление в постановке "Симон Бокканегра", премьера которого была запланирована в Венской опере. После лечения, в день своего рождения, 16 октября, певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте. В июне 2017 Хворостовский, имея травму плеча, выступил в родном городе, после чего ему было присвоено звание почетного гражданина Красноярского края. Запланированный на 26 сентября концерт в Московской государственной консерватории был отменен. Артист не дожил до своего 55-летия всего пять дней".

Минута молчания, тихие слезы "в платочек". И буквально сразу опровержение, опубликованное "возмущенным" директором певца Марком Хилдрю: "Это полная неправда! Он жив и находится дома", — пишет исполнительный директор компании Askonas Holt. Информацию о смерти Хворостовского также опровергла оперная певица Хибла Герзмава. "Он жив! Неверная информация!", — написала она на своей странице в Instagram.

Поневоле задумаешься – намеренно раскачали СМИ, (какой никакой – но дополнительный пиар. Причем громкий и совершенно бесплатный), иль, правда, кто в кругах звездных напутал… Очевидно, что самым главным фактором распространения любого фейкового новостного контента является банальная погоня за сенсацией. Порой, заголовки "сенсационных новостей" балансируют на грани допустимого и невероятного. А по сути, в лучшем случае, они просто передёргивают реальные события и интерпретируют их так, чтобы они выглядели сенсационными.

В результате расхождения по интернету, ложная новость однозначно добирается до соцсетей, попадает на глаза одному из сотрудников другого онлайн-медиа, который, не думая, публикует её у себя, и этот цикл повторяется – бесконечное количество раз.

Онлайн-издания получают трафик, клики и внимание пользователей, и позже уже не важно, что опубликованная новость оказалась ложью. Она может и через месяц после публикации приносить определённые дивиденды изданию.