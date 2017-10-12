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Общество

11 октября 2017, 15:00
СМИ сообщили об отставке директора Приморского океанариума

СМИ сообщили об отставке директора Приморского океанариума

Михайлюк стал директором Приморского океанариума в декабре 2016 года

По информации СМИ, увольнение директора произошло в среду, 11 октября. Главной причиной отставки называется очередная гибель дельфина, которого не смогли излечить от заболевания, сообщает ЕНВ.

Директор океанариума Александр Михайлюк написал, что сожалеет о гибели самки дельфина, участвовавшей в шоу. Приморский океанариум по случаю гибели животного сделал заявление:

"Каждая гибель морского млекопитающего в дельфинарии, безусловно, трагедия для тренеров, ветеринаров, техников – всех, для кого эти животные часть семьи... Животные, как и люди, болеют. Даже когда для их спасения используются самые современные методы лечения и привлекаются лучшие ветеринарные специалисты. Конечно, случаев, когда мы успешно вылечивали болеющих животных даже при очень опасных для них инфекциях, гораздо больше, но они остаются "за кадром".

Напомним, что Приморский океанариум сотрясали скандалы ещё до его открытия. Его официальное открытие произошло на несколько лет позже графика, а потом средства массовой информации потрясали новости о массовой гибели животных. Помимо озвученных скандалов, были и бытовые проблемы. Например, сам процесс поездки до океанариума вызывает дискомфорт отдельных посетителей из-за отсутствия должного количества автобусных маршрутов в сторону заведения.

Метки: Приморский океанариум

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