Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

11 октября 2017, 14:50
Во Владивостоке откроется выставка "Ассы в массы. Мода, искусство и музыка "красной волны"

Во Владивостоке откроется выставка "Ассы в массы. Мода, искусство и музыка "красной волны"

На выставке будет показан архив исторической документации и российской уличной и модной фотографии

27 октября в Центре современного искусства "Заря" открывается ретроспективная выставка "Ассы в массы". Она посвящена андеграундному движению "Асса", возникшему в начале 80-х в Ленинграде и Москве, которое принято относить к так называемой "красной волне" в искусстве, музыке, кино, моде и стиле жизни. Выставка вместе с насыщенной параллельной образовательной программой продлится до 4 февраля 2018 года, сообщает ЕНВ.

 "Асса" — лозунг, возникший в среде художников-некрореалистов и быстро распространившийся в богемной среде Ленинграда. Так называлась галерея художника Тимура Новикова, это слово появилось и в серии работ известного ленинградского художника Олега Котельникова. "Ассу" использовали и как тэг, и как роспись на одежде в рамках битнических показов мод. "Асса-парадами" называли групповые демонстрации авангардной моды на выступлениях "Популярной механики" Сергея Курехина. В рок-н-рольных хэппенингах принимали участие рок-музыканты, неформальные художники, тусовщики и поэты. Апогеем экспансии арт-группировок под воинственным лозунгом "Асса" стал одноимённый фильм, до сих пор считающийся одним из знаковых для поколения 80-х.

Куратор проекта "Ассы в массы" Михаил Бастер ­– художник-график, дизайнер, автор архива о субкультурах СССР "Компост", ранее уже организовывал такие выставки, как "Последние романтики Советского Союза" (2007, "Зверевский центр", Москва), "Хулиганы 80-х" (2009, "Центральный Манеж", Москва), "Street style-80" (2010, ВДНХ, Москва), "Альтернативная мода до прихода глянца 1985-1995" (2011-2013, "Гараж", Москва; "Этажи" Санкт-Петербург; "Дом кино", Дубровник, Хорватия; Fashion biennale, Вараждин, Хорватия; "KIM?", Рига, Латвия), "Untamed fashion in USSR" (2013,Новая Дакота. Амстердам), "По дорогам СНГ" (2015, Музеон), "Моторокеры. Москва-Берлин" (2017, ВДНХ, Москва).

"Специально для Владивостока мы подготовили шоу, цельно и глубоко раскрывающее внутреннюю сторону этого процесса через призму моды и искусства - рассказывает Михаил Бастер. - Под флагом с лозунгом андеграундного движения "Асса", которое зародилось в Петербурге начала 80-х, в перестройку произошёл первый осознанный всплеск альтернативной культуры. Этой до сих пор мало изученной истории о контркультурной моде и искусстве "красной волны" и посвящена выставка".

Основа выставки ""Ассы в массы" - архив исторической документации и российской уличной и модной фотографии Михаила Бастера. Также в экспозицию войдут произведения художников Тимура Новикова, Георгия Острецова, Инала Савченкова, Евгения Юфита, Сергея Шутова, участников арт-группировок "Чемпионы мира", "Новые художники" и "Некрореалисты" из коллекций Московского музея современного искусства, Музея Art4Ru, а также из личных собраний Гарика Ассы, Сергей Шутова и других. Специально для выставки участники советского андеграунда предоставили предметный фонд, включающий в себя элементы гардероба, пластинки, постеры, шляпы. Выставка будет дополнена мультимедийными материалами (анимация, короткометражные и полнометражные фильмы, видеоарт, видеодокументация перформансов и модных показов) в виде медиа-инсталляций и сеансов параллельной образовательной программы.

В Москве самостоятельными "асса-парадами" в течение нескольких перестроечных лет эстетически торпедировали многочисленные культурные мероприятия, начиная с масштабных выставок в Манеже и заканчивая модными молодежными клубами. Миссия у подобных акций была примерно такая же, как у "Синих блуз", - экспансия и пропаганда: пропаганда нового искусства, новых имен, новой эстетики, нового времени — яркой, дерзкой, местами шокирующей.

"Андерграундная культура в России и СССР стала плодородной почвой для появления многих культовых имён и проектов в искусстве, кино, музыке и моде, - говорит главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте. - Для нас важно не только впервые в таком объёме рассказать об этом периоде, но и показать его связь с культурным контекстом Дальнего Востока".

Катализатором многих процессов, перезапустивших дальневосточную  культуру и ставших причиной мощного перестроечного толчка, стал отец-основатель советского панк-дендизма Гарик Асса (Олег Коломийчук). Он родился в Хабаровске и получил прозвище "Асса" за свою активность и вклад в организацию модных показов. Покинув родные края в 70-х, Гарри примкнул к ленинградской богеме, открыл московский блошиный рынок на Тишинке и незамедлительно ввёл в моду винтаж и стиль "мёртвый разведчик", состоящий из предметов гардероба вдов советских разведчиков и партийной номенклатуры.

Тимур Новиков назначил Гарика Ассу министром моды при правительстве "Новых художников", а из участников показов и созданных образов сложился импровизированный дом моделей "Ай-да-люли" выступавший под девизом "Безумный род людской, кривляйся и пляши". Основной идеей "Ай-да-люли" стало стирание грани между авангардной модой и "носибельной" в ходе уличных дефиле. Благодаря Гарри Ассе традиция "асса-парадов", а вместе с ней и новая волна искусства и музыки, переместилась из Ленинграда в Москву. На выставке его фигуре и коллекции картин будет посвящено отдельное место как точке связи между отдельными дисциплинами альтернативной культуры и событиями 1980-х и 1990-х годов.

Свидетельством прорыва андеграунда на официальную сцену и его признания как значимого культурного явления стал фильм Сергея Соловьёва "Асса", вышедший на экран в 1987 году.

Метки: Асса, выставка, Заря

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Акцию "Долг памяти" проведут сотрудники полиции Приморского краяАкцию "Долг памяти" проведут сотрудники полиции Приморского края
вчера, 21:30
Память погибших сотрудников правопорядка в этом году почтут серией мероприятий
Ложь в интернете под видом сенсацийЛожь в интернете под видом сенсаций
вчера, 18:30
Фейковые новости как феномен современного медиапространства
СМИ сообщили об отставке директора Приморского океанариумаСМИ сообщили об отставке директора Приморского океанариума
вчера, 15:00
Михайлюк стал директором Приморского океанариума в декабре 2016 года

Последние новости

Генпрокуратура и Минвостокразвития создали рабочую группу по защите прав инвесторовГенпрокуратура и Минвостокразвития создали рабочую группу по защите прав инвесторов
сегодня, 11:50
Ведомство будет принимать активное участие в мероприятиях по развитию Дальнего Востока
Два бомбардировщика B-1B провели ночные учения у границ КНДРДва бомбардировщика B-1B провели ночные учения у границ КНДР
вчера, 23:00
Маневры были осуществлены при поддержке воздушных сил Японии и Южной Кореи
Португалия прекратила дипломатические отношения с Cеверной КореейПортугалия прекратила дипломатические отношения с Cеверной Кореей
вчера, 21:50
Решение об этом было принято еще в июле

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+