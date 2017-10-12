Во Владивостоке откроется выставка "Ассы в массы. Мода, искусство и музыка "красной волны"

27 октября в Центре современного искусства "Заря" открывается ретроспективная выставка "Ассы в массы". Она посвящена андеграундному движению "Асса", возникшему в начале 80-х в Ленинграде и Москве, которое принято относить к так называемой "красной волне" в искусстве, музыке, кино, моде и стиле жизни. Выставка вместе с насыщенной параллельной образовательной программой продлится до 4 февраля 2018 года, сообщает ЕНВ.

"Асса" — лозунг, возникший в среде художников-некрореалистов и быстро распространившийся в богемной среде Ленинграда. Так называлась галерея художника Тимура Новикова, это слово появилось и в серии работ известного ленинградского художника Олега Котельникова. "Ассу" использовали и как тэг, и как роспись на одежде в рамках битнических показов мод. "Асса-парадами" называли групповые демонстрации авангардной моды на выступлениях "Популярной механики" Сергея Курехина. В рок-н-рольных хэппенингах принимали участие рок-музыканты, неформальные художники, тусовщики и поэты. Апогеем экспансии арт-группировок под воинственным лозунгом "Асса" стал одноимённый фильм, до сих пор считающийся одним из знаковых для поколения 80-х.

Куратор проекта "Ассы в массы" Михаил Бастер ­– художник-график, дизайнер, автор архива о субкультурах СССР "Компост", ранее уже организовывал такие выставки, как "Последние романтики Советского Союза" (2007, "Зверевский центр", Москва), "Хулиганы 80-х" (2009, "Центральный Манеж", Москва), "Street style-80" (2010, ВДНХ, Москва), "Альтернативная мода до прихода глянца 1985-1995" (2011-2013, "Гараж", Москва; "Этажи" Санкт-Петербург; "Дом кино", Дубровник, Хорватия; Fashion biennale, Вараждин, Хорватия; "KIM?", Рига, Латвия), "Untamed fashion in USSR" (2013,Новая Дакота. Амстердам), "По дорогам СНГ" (2015, Музеон), "Моторокеры. Москва-Берлин" (2017, ВДНХ, Москва).

"Специально для Владивостока мы подготовили шоу, цельно и глубоко раскрывающее внутреннюю сторону этого процесса через призму моды и искусства - рассказывает Михаил Бастер. - Под флагом с лозунгом андеграундного движения "Асса", которое зародилось в Петербурге начала 80-х, в перестройку произошёл первый осознанный всплеск альтернативной культуры. Этой до сих пор мало изученной истории о контркультурной моде и искусстве "красной волны" и посвящена выставка".

Основа выставки ""Ассы в массы" - архив исторической документации и российской уличной и модной фотографии Михаила Бастера. Также в экспозицию войдут произведения художников Тимура Новикова, Георгия Острецова, Инала Савченкова, Евгения Юфита, Сергея Шутова, участников арт-группировок "Чемпионы мира", "Новые художники" и "Некрореалисты" из коллекций Московского музея современного искусства, Музея Art4Ru, а также из личных собраний Гарика Ассы, Сергей Шутова и других. Специально для выставки участники советского андеграунда предоставили предметный фонд, включающий в себя элементы гардероба, пластинки, постеры, шляпы. Выставка будет дополнена мультимедийными материалами (анимация, короткометражные и полнометражные фильмы, видеоарт, видеодокументация перформансов и модных показов) в виде медиа-инсталляций и сеансов параллельной образовательной программы.

В Москве самостоятельными "асса-парадами" в течение нескольких перестроечных лет эстетически торпедировали многочисленные культурные мероприятия, начиная с масштабных выставок в Манеже и заканчивая модными молодежными клубами. Миссия у подобных акций была примерно такая же, как у "Синих блуз", - экспансия и пропаганда: пропаганда нового искусства, новых имен, новой эстетики, нового времени — яркой, дерзкой, местами шокирующей.

"Андерграундная культура в России и СССР стала плодородной почвой для появления многих культовых имён и проектов в искусстве, кино, музыке и моде, - говорит главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте. - Для нас важно не только впервые в таком объёме рассказать об этом периоде, но и показать его связь с культурным контекстом Дальнего Востока".

Катализатором многих процессов, перезапустивших дальневосточную культуру и ставших причиной мощного перестроечного толчка, стал отец-основатель советского панк-дендизма Гарик Асса (Олег Коломийчук). Он родился в Хабаровске и получил прозвище "Асса" за свою активность и вклад в организацию модных показов. Покинув родные края в 70-х, Гарри примкнул к ленинградской богеме, открыл московский блошиный рынок на Тишинке и незамедлительно ввёл в моду винтаж и стиль "мёртвый разведчик", состоящий из предметов гардероба вдов советских разведчиков и партийной номенклатуры.

Тимур Новиков назначил Гарика Ассу министром моды при правительстве "Новых художников", а из участников показов и созданных образов сложился импровизированный дом моделей "Ай-да-люли" выступавший под девизом "Безумный род людской, кривляйся и пляши". Основной идеей "Ай-да-люли" стало стирание грани между авангардной модой и "носибельной" в ходе уличных дефиле. Благодаря Гарри Ассе традиция "асса-парадов", а вместе с ней и новая волна искусства и музыки, переместилась из Ленинграда в Москву. На выставке его фигуре и коллекции картин будет посвящено отдельное место как точке связи между отдельными дисциплинами альтернативной культуры и событиями 1980-х и 1990-х годов.

Свидетельством прорыва андеграунда на официальную сцену и его признания как значимого культурного явления стал фильм Сергея Соловьёва "Асса", вышедший на экран в 1987 году.