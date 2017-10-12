Власти Каталонии решили отсрочить объявление независимости региона

Глава правительства Каталонии объявил, что он отложит провозглашение независимости региона от Испании на несколько недель, чтобы начать диалог с центральным правительством, сообщает ЕНВ.

Каталонский премьер Карлес Пудждемтон выступил во вторник в областном парламенте в Барселоне. Пудждемтон заявил законодателям, что подавляющее большинство избирателей, участвовавших в референдуме, проведенном 1 октября, выступили за отделение Каталонии от Испании. Он также сказал, что Каталония получила право стать независимым государством.

Однако, он предложил парламенту отсрочить объявление независимости региона, чтобы начать диалог с обществом и центральным правительством. Предполагается, что Пудждемтон пытается заручиться поддержкой жителей выступающих за независимость края от Испании, сохраняя при этом возможность переговоров с Мадридом.

Тем временем, местные СМИ сообщают о том, что испанское правительство рассматривают его речь как провозглашение независимости. Ожидается, что разрыв между центральным правительством и Каталонией будет углубляться, поскольку Мадрид может принять жесткие меры, такие как приостановление автономии Каталонии.