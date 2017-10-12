Член Комитета ГД РФ по международным делам посетил КНДР

Северная Корея готовится к запуску передовой межконтинентальной баллистической ракеты с усовершенствованным двигателем, который может заставить её преодолевать большие расстояния. Об этом заявил Член Комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Антон Морозов, депутат ГД РФ от партии ЛДПР, находившийся в Пхеньяне в течение пяти дней, заявил в телефонном интервью, что глава Президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам рассказал ему о типе и дальности ракеты, которая готовятся к запуску.

Морозов также рассказал, что Ким Ен Нам показал ему математическую формулу и объяснил, что ракета может достигать западного побережья США. Это тот же самый тип ракет, которые Северная Корея запускала в прошлом.

На встрече с Морозовым представители Северной Кореи заявили, что готовят новое ракетное испытание в сторону Соединенных Штатов. По словам российского парламентария, решение о запуске новой ракеты в КНДР было принято после того, как президент США Дональд Трамп заявил на встрече в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, что Вашингтону, возможно, придется "полностью уничтожить" Северную Корею. По словам Морозова, Северная Корея рассматривает это заявление Трампа как объявление войны.

Что касается времени запуска ракеты, Морозову было сказано, что это произойдёт довольно скоро, однако подробнее об этом сообщалось. Хотя Пхеньян, казалось, готовится к войне, Морозов сказал, что он и его коллеги предложили решить эту проблему посредством диалога.