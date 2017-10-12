Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей презентуют 12 октября в формате телемоста

12 октября состоится долгожданная презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В частности, купюру "Владивосток-2000" представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук. Мероприятие пройдет в формате телемоста, который соединит Москву, Севастополь и Владивосток, сообщает ЕНВ.

В ходе презентации Ткачук и Набиуллина расскажут об особенностях защиты новых банкнот, а также ответят на вопросы журналистов.

Напомним, в конкурсе по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей, приняли участие около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Отбор проходил с июня по октябрь 2016 года. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя: мост на остров Русский, как символ столицы Приморья плюс космодром "Восточный" в Амурской области, а также символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.