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Общество

11 октября 2017, 11:50
Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей презентуют 12 октября в формате телемоста

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей презентуют 12 октября в формате телемоста

Купюры представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук

12 октября состоится долгожданная презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В частности, купюру "Владивосток-2000" представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук. Мероприятие пройдет в формате телемоста, который соединит Москву, Севастополь и Владивосток, сообщает ЕНВ.

В ходе презентации Ткачук и Набиуллина расскажут об особенностях защиты новых банкнот, а также ответят на вопросы журналистов.

Напомним, в конкурсе по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей, приняли участие около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Отбор проходил с июня по октябрь 2016 года. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя: мост на остров Русский, как символ столицы Приморья плюс космодром "Восточный" в Амурской области, а также символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

Метки: Банк России, купюры

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