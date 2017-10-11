Южная Корея развивает систему боевых подводных лодок

Сеул разработал проект системы боевых подлодок, состоящий из новейших 3000-тонных атакующих субмарин. Об этом во вторник объявило государственное военное агентство страны, сообщает ЕНВ.

Страна планирует построить в общей сложности девять 3000-тонных подводных лодок на базе собственных технологий по проекту Chang Bogo III. Согласно сообщению правительственной администрации программы по госзакупкам в сфере обороны (DAPA), первый запуск судна планируется в следующем году. Новые субмарины поэтапно заменят девять устаревших 1200-тонных подводных лодок.

"Новые образцы уже получили предварительную оценку от Министерства обороны, они пригодны для применения в бою, – заявили в DAPA. – Кроме того, разработка, как боевых, так и гидролокационных систем, которые являются основными элементами для 3000-тонных подводных лодок, вошла в фазу завершения". Сообщается, что эти системы будут также проходить финальные испытания после установки на подводные лодки.

"С успехом развития боевых и гидролокационных систем ожидается, что затраты и время на эксплуатацию и техническое обслуживание подводных лодок будут значительно сокращены", - отметил руководитель проекта подводной лодки следующего поколения из DAPA Чун Ил Сик.