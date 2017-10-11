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Южная Корея

10 октября 2017, 23:20
Южная Корея развивает систему боевых подводных лодок

Южная Корея развивает систему боевых подводных лодок

Предполагается, что новые лодки постепенно заменят старые

Сеул разработал проект системы боевых подлодок, состоящий из новейших 3000-тонных атакующих субмарин. Об этом во вторник объявило государственное военное агентство страны, сообщает ЕНВ.

Страна планирует построить в общей сложности девять 3000-тонных подводных лодок на базе собственных технологий по проекту Chang Bogo III. Согласно сообщению правительственной администрации программы по госзакупкам в сфере обороны (DAPA), первый запуск судна планируется в следующем году. Новые субмарины поэтапно заменят девять устаревших 1200-тонных подводных лодок.

"Новые образцы уже получили предварительную оценку от Министерства обороны, они пригодны для применения в бою, – заявили в DAPA. – Кроме того, разработка, как боевых, так и гидролокационных систем, которые являются основными элементами для 3000-тонных подводных лодок, вошла в фазу завершения". Сообщается, что эти системы будут также проходить финальные испытания после установки на подводные лодки.

"С успехом развития боевых и гидролокационных систем ожидается, что затраты и время на эксплуатацию и техническое обслуживание подводных лодок будут значительно сокращены", - отметил руководитель проекта подводной лодки следующего поколения из DAPA Чун Ил Сик.

Метки: Южная Корея подлодка

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