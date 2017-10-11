Российских рыбаков учили "варяги и греки"

На пленарном заседании XII Международного конгресса рыбаков норвежский посол Лейдульв Намтведтом упомянул про Рюрика, который проложил путь "из варяг в греки" в 862 году. Модератор, президент ВАРПЭ Герман Зверев, подсчитал, что от этой даты прошло 1155 лет. К сожалению, многое в рыбной отрасли осталось примерно на таком же уровне, как и в IX веке, допустим, ННН-промысел (незаконный, нерегистрируемый и нерегулируемый, - прим. ред.). Чтобы что-то изменить, приходится приглашать многочисленных "варягов". В том числе, из стран АТР. Детализированный анализ проблем рыбно отрасли, обсуждаемых на прошедшем форуме, в материале ЕНВ.

Многочисленные иностранные гости – на конгресс приехали представители 15 стран, в том числе, исландский и норвежский послы Берглинд Асгейрсдоттир и Лейдульв Намтведтом, делегация Японской ассоциации судостроителей и судового оборудования (JSMEA) во главе с президентом Кацухико Фудзиварой – неоднократно подчеркивали, что они осведомлены о новациях в рыбной отрасли России и готовы предложить свою поддержку – советами, технологиями, инвестициями. Все в русле заявленной темы: "Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки".

В ходе форума, у рыбаков периодически возникали вопросы, на которые они ответов не находили. Допустим, в стратегии развития отрасли предусмотрено развитие промысла пелагических объектов, в первую очередь, дальневосточной сардины иваси, с перспективами вылова до 0,5-1 млн. тонн. Это значительный ресурс и целое направление развития отрасли на 20 лет вперед. Необходимо около 50 среднетоннажных траулеров для кошелькового лова. Но в той же стратегии не предусмотрено ни одного приемо-перерабатывающего судна. Миллион тонн рыбы переработать на берегу не получится.

Запросы отрасли на обновление флота более чем серьезные. В то же время, во время выступления одного из чиновников, заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаила Иванника, на экране отображается слайд, где рассказывается о строительстве одного-единственного траулера проекта 3095 "Ленинец" для камчатского РК "Имени Ленина", причем, на калининградском заводе "Янтарь".

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал о вопросах электронной ветеринарной сертификации, а также акцентировал внимание бизнес-сообщества на переход к работе по новому сертификату здоровья для продукции из водных биоресурсов, направляемых в Республику Корея, а через Пусан – в страны ЕС. Объемы экспорта рыбопродукции растут (2,5 млн. тонн, плюс 35% к уровню 2013 г.), импорта – уменьшаются. Ведомство внедряет риск-ориентированный подход, дабы сократить время проверок. Надежды рыбаков на очередную отсрочку внедрения электронной сертификации Савенков развеял – как и планировалось, переход будет обязательным с 1 января 2018 г. Также чиновник предупредил, что ведомство намерено жестко отслеживать качество продукции – "о выходе на новые рынки договариваемся годами, потерять их можно в одночасье".

С революционными предложениями экосистемного подхода к запасам ВБР (водных биоресурсов) выступил врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. В последние годы динамика мирового вылова зафиксировалась на отметке 95 млн. т. Вопреки распространенному мнению, это далеко не предел. Хотя увеличиваются объемы аквакультуры, рынок рыбной продукции по-прежнему состоит преимущественно из продукции океанического сырья, большие перспективы остаются в расширении и вовлечении в промысел недоосваиваемых объектов Мирового океана. По мнению ученого, резерв составляет порядка 200-250 млн. тонн водных биоресурсов. Только в России недоиспользуемый ресурс составляет около 40% от современного национального вылова – это биоресурсы Антарктики, мезопелагические рыбы, океанические кальмары, целый ряд глубоководных рыб, морских трав и водорослей.

По словам Байталюка, концентрация промысловой нагрузки на одном объекте экосистемы – это неправильный подход. При чрезмерной эксплуатации всего одного участника биоценоза, сама экосистема также может начать меняться и стать неустойчивой. Именно усиление борьбы за наиболее эксплуатируемые высокодоходные виды ВБР приводит к переловам, браконьерству, выбросам и является угрозой для развития сотрудничества. В общем, рассчитывать ОДУ для каждой отдельной популяции – неправильный подход. Определение допустимых объемов добычи, по Байталюку, должно происходить с учетом экологических связей всех элементов эксплуатируемых экосистем, необходим учет отношений в биоценозе при выборе стратегии эксплуатации промысловых объектов.

В ходе круглого стола "Тенденции мирового рынка водных биоресурсов" продолжилось обсуждение прикладных проблем. Сначала рыбаки дискутировали, зачем нужна сертификация промысла по MSC (Моской попечительский совет, - прим. ред.). На вопрос, произошли ли какие-то улучшения благодаря внедрению международного стандарта на промыслах минтая и нерки на Дальнем Востоке, представитель международной организации ответить затруднился.

Директор компании Loyalty Catalyst Павел Межеричер рассказал, в чем польза продвижения брендов на рыбопродукцию. Бренд "стабилизирует доступ, способствует удержанию доли рынка, выходу на разумную марджинальность". Межеричер использовал пример "самого успешного протеинового бренда" Alaska Seafood. Примечательно, что 87% посетителей ресторанов в США выбирают блюда, приготовленные из продукции этого бренда, а 91% потребителей в Китае всерьез считают, что она лучше, чем у конкурентов. Вспомнили историю, как американцы пытались дискредитировать камчатского краба в пользу своего, синего. Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, впрочем, считает, что "сыграл роль патриотизм" американцев.

Зато азиаты традиционно подтвердили готовность потреблять российские морепродукты. Кстати пришлось напоминание Германа Зверева о том, что "северо-западная часть Тихого океана является самой продуктивной частью Мирового океана, в этих водах добывается 21% всех водно-биологических ресурсов". Задачу по освоению этих ресурсов дальневосточные рыбаки, несмотря на технологическую отсталость, ННН-промысел, нехватку персонала и прочие недостатки, выполняют. Начальник профильного департамента администрации края Денис Бочкарев констатировал: "Квоты на вылов водных биоресурсов в Приморье в 2016 году освоены больше чем на 96%. Для сравнения – в 2015 году было 88%".