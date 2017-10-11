Во Владивостоке начались публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города

С 9 октября в столице Приморского края начались публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа и Правила землепользования и застройки на его территории. Слушания будут проходить в несколько этапов и продлятся до 20 октября. В обсуждении могут принять участие жители всех районов города, предварительно подав заявку в администрацию города, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.



Начались слушания 9 октября с обсуждения вопросов развития территорий островов Попова и Рейнеке на самом острове Попова. Как рассказали сотрудники управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, жители очень активно обсуждают основные градостроительные документы и вносят свои предложения.



Стоит отметить, что проект нового Генерального плана Владивостокского городского округа и Правил землепользования и застройки разработан по заказу администрации Приморского края специалистами Института территориального планирования "Град" в городе Омске. С проектом внесения изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока. Здесь можно увидеть проект изменений в генеральный план и изменений в Правила землепользования и застройки, а также на сайте ИТП "Град".



Планируется, что обновленный генплан будет учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректирует и уточнит функциональное зонирование территории.