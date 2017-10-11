Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

10 октября 2017, 20:50
Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке начались публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города

Генплан будет учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории и скорректирует ее функциональное зонирование

С 9 октября в столице Приморского края начались публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа и Правила землепользования и застройки на его территории. Слушания будут проходить в несколько этапов и продлятся до 20 октября. В обсуждении могут принять участие жители всех районов города, предварительно подав заявку в администрацию города, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Начались слушания 9 октября с обсуждения вопросов развития территорий островов Попова и Рейнеке на самом острове Попова. Как рассказали сотрудники управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, жители очень активно обсуждают основные градостроительные документы и вносят свои предложения.

Стоит отметить, что проект нового Генерального плана Владивостокского городского округа и Правил землепользования и застройки разработан по заказу администрации Приморского края специалистами Института территориального планирования "Град" в городе Омске. С проектом внесения изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока. Здесь можно увидеть проект изменений в генеральный план и изменений в Правила землепользования и застройки, а также на сайте ИТП "Град". 

Планируется, что обновленный генплан будет учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректирует и уточнит функциональное зонирование территории.

Метки: генплан, мэрия

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ложь в интернете под видом сенсацийЛожь в интернете под видом сенсаций
сегодня, 18:30
Фейковые новости как феномен современного медиапространства
СМИ сообщили об отставке директора Приморского океанариумаСМИ сообщили об отставке директора Приморского океанариума
сегодня, 15:00
Михайлюк стал директором Приморского океанариума в декабре 2016 года
Во Владивостоке откроется выставка "Ассы в массы. Мода, искусство и музыка "красной волны"Во Владивостоке откроется выставка "Ассы в массы. Мода, искусство и музыка "красной волны"
сегодня, 14:50
На выставке будет показан архив исторической документации и российской уличной и модной фотографии

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+