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В мире

10 октября 2017, 20:40
Лесные пожары бушуют в Калифорнии

Лесные пожары бушуют в Калифорнии

10 человек погибли в результаты лесных пожаров в западном американском штате

В результате сильнейших пожаров в американском штате Калифорния погибли 10 человек. Стихия вынудила около 20 000 жителей эвакуироваться из своих домов, сообщает ЕНВ.

Местные СМИ заявляют, что по состоянию на понедельник в нескольких районах Северной Калифорнии было уничтожено около 1500 домов и предприятий. По сообщениям средств массовой информации, сухой воздух и сильные ветры увеличили ущерб от катаклизма и затруднили пожаротушение. Американские журналисты уже называют его одним из самых разрушительных пожаров в истории государства. Калифорния объявила чрезвычайное положение в некоторых районах, включая округ Напа, известный своим вином.

Метки: Калифорния, пожары

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