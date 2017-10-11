Лесные пожары бушуют в Калифорнии

В результате сильнейших пожаров в американском штате Калифорния погибли 10 человек. Стихия вынудила около 20 000 жителей эвакуироваться из своих домов, сообщает ЕНВ.

Местные СМИ заявляют, что по состоянию на понедельник в нескольких районах Северной Калифорнии было уничтожено около 1500 домов и предприятий. По сообщениям средств массовой информации, сухой воздух и сильные ветры увеличили ущерб от катаклизма и затруднили пожаротушение. Американские журналисты уже называют его одним из самых разрушительных пожаров в истории государства. Калифорния объявила чрезвычайное положение в некоторых районах, включая округ Напа, известный своим вином.