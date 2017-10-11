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Япония

10 октября 2017, 20:30
Палата представителей Японии

Стартовала избирательная кампания в нижнюю палату японского парламента

Выборы назначены на 22 октября

Во вторник началась избирательная кампания в Палату представителей Японии, выборы в которую пройдут 22 октября. Основная борьба пройдет между правящей коалицией во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и недавно организованным оппозиционным блоком, куда вошла партия губернатора Токио Юрико Коике "Партия надежды", сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Недавние реформы правительства сократили нижнюю палату на 10 мест до послевоенного минимума в 465 мандатов. Синдзо Абэ заявил, что уйдет в отставку, если его Либерально-демократическая партия и ее меньший союзник по коалиции "Комейто" по итогам выборов займут менее 233 мест.

Распустив нижнюю палату парламента 28 сентября, премьер страны Синдзо Абэ сказал, что ему необходимо получить новый мандат на то, чтобы правительство приняло усилие на снижение напряженности на Корейском полуострове. Кроме того, согласно заявлению премьер-министра страны, доверие избирателей необходимо и для принятия поправок в бюджет в целях повышения налога на "потребление социального обеспечения". Таким образом, выборы были назначены до того, как кончался срок полномочий депутатов Палаты представителей (декабрь 2018 года). По-видимому, это направленно на то, чтобы дать оппозиции как можно меньше времени для объединения.

Накануне роспуска японского парламента раскололась основная оппозиционная Демократическая партия, и более 100 членов ее консервативного крыла стали кандидатами от "Партии надежды". Либеральные члены Демпартии сформировали новую Конституционно-демократическую партию Японии (КДПЯ) во главе с бывшим генсекретарем кабинета министров Юкио Эдано.

И ЛДП, и "Партия надежды" выступают за внесение поправок в японскую конституцию впервые с момента ее вступления в силу в 1947 году. ЛДП выступает за расширение полномочий Сил самообороны. Соответствующие поправки в законодательство партия уже внесла в прошлом году.

По мнению представителей КДПЯ, принятые поправки в законодательство о Силах обороны, введенные правительством Абэ, являются неконституционными. По этой причине партия выступает против данного изменения в Конституцию. Также в КДПЯ отметили, что не будут выставлять кандидатов в округа, где представлены депутаты от Демократической партии. Лидер Демократической партии Сейджи Маэхара и другие ее старшие члены пойдут на выборы как независимые кандидаты.

22 октября избиратели получают два бюллетеня, и должны будут отдать голос за партии и кандидата по округу. Выборы пройдут по смешанной системе: 289 членов парламента изберутся по округам, 176 – по спискам, разделенным на 11 региональных групп. "Кандидаты-одномандатники" могут быть выдвинуты и по спискам. Политические партии и блоки, представленные пятью депутатами в парламенте или набравшие не менее двух процентов на предыдущих национальных выборах, могли подавать списки в ЦИК без прохождения процедуры сбора подписей.

Законы, принятые Палатой представителей рассматриваются Палатой советников, которую премьер-министр не может распустить по своему усмотрению. Половина членов верхней палаты переизбираются каждые три года. Всего Палата советников Японии представлена 242 парламентариями.

Метки: выборы, Палата представителей Японии

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