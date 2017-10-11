Инвестор свободного порта Владивосток вложит 115 млн руб. в модернизацию рыбозавода

Компания "Рыбозавод Славянка" готовится к запуску бизнес-проекта по созданию современного рыбоперерабатывающего комплекса в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В рамках инвестиционного проекта компания ведет техническое переоборудование рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива в Хасанском районе. Инвестор намерен возобновить рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов. Плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год.

В настоящее время проведены строительно-монтажные работы, приобретено и установлено современное рыбоперерабатывающее оборудование, ведется строительство с готовностью на 70% современных бассейнов для приемки и хранения в живом виде морских гидробионтов, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов.

Объем осуществленных инвестиций изначально составлял более 7 млн рублей. Для реализации проекта компания увеличила объем инвестиций до 115 млн рублей, о чем подписано дополнительное соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Новое производство позволит создать 338 новых рабочих мест в регионе.

"Компания намерена обеспечить рабочие места всем желающим работать на нашем производстве жителям близлежащий населенных пунктов Хасанского района и воспользоваться преференцией резидента СПВ для привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы и специалистов, имеющих опыт работы на иностранном оборудовании", - рассказал генеральный директор компании "Рыбозавод Славянка" Игорь Вишневский.

Технология рыбоперерабатывающего комплекса предполагает первичную и глубокую переработку рыбы и марикультуры от ее вылова до отправки на собственный склад-холодильник в виде мороженых блоков или отдельных рыбин, фарша или филе. Применение технологии безотходности производства позволит эффективно использовать биоресурсы акватории региона. Весь выловленный объем продукции будет доставляться на рыбозавод для дальнейшей переработки.

Запуск производства компания планирует осуществить в четвертом квартале 2017 года.