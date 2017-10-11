Новая система контроля питания за 2017 год в ВВО позволила сэкономить более 138 млн. рублей

Электронная система контроля, управления доступом и заказом питания (СКУДЗП) в Восточном военном округе, применяемая в крупных столовых воинских частей, позволила сэкономить с начала этого года 138 миллионов рублей, сообщает ЕНВ.

С ноября 2015 года, начала использования электронной системы контроля управления доступом и заказом питания (СКУДЗП), в Восточном военном округе сэкономлено свыше 265 миллионов рублей бюджетных средств, в том числе более 138 миллионов экономии приходится на текущий год.

Более сотни воинских частей округа и Тихоокеанского флота уже эксплуатируют СКУДЗП. Чтобы получить продовольствие, военнослужащему нужно приложить палец к сканеру в столовой. После этого система предложит выбрать рацион и дни, в которые он будет находиться в части. Получив данные, система автоматически рассчитывает необходимое количество продуктов и помогает точно спланировать рацион.

Кроме того, до конца 2017 года планируется оснастить этой системой еще около десяти столовых воинских частей.