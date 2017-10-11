Уголовное дело против пьяных рыбаков возбудили в Приморье

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении двух подозреваемых применивших насилие в отношении сотрудников транспортной полиции, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения оперативно-профилактической операции "Путина-2017" сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте при патрулировании устья реки Нарва Хасанского района Приморского края на берегу была выявлена группа из 15 лиц в состоянии алкогольного опьянения.

При высадке полицейских на берег, отдыхающим было разъяснено, что вылов рыбы в данном районе запрещен, однако правонарушители стали угрожать стражам правопорядка физической расправой, препятствуя их возвращению к транспортному средству и пытаясь завладеть табельным оружием.

Сотрудники полиции предупредили злоумышленников о незаконности действий и произвели два предупредительных выстрела в воздух.

Вернувшись к резиновой лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к лодке сотрудников полиции подплыл катер, в котором находились двое 31-летних мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая стражам правопорядка физической расправой, подозреваемые протаранили навесной мотор лодки.

Стражи правопорядка на веслах отошли в сторону берега, однако подозреваемые продолжили преследование и несколько раз таранили лодку, пытаясь ее перевернуть. Сотрудники полиции произвели два предупредительных выстрела в воздух и совместно с подоспевшей береговой группой задержали нападавших.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - заключение под стражу.

По местам жительства злоумышленников проведены обыски, изъяты орудия незаконного лова.

В ходе преследования двое сотрудников транспортной полиции получили травмы различной степени тяжести.

По факту нападения на сотрудников полиции Приморским следственным отделом на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.