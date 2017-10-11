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Экономика

10 октября 2017, 14:20
Здание "ДЭК" во Владивостоке

Коммунальщики Приморского края задолжали 824 миллиона рублей ПАО "ДЭК"

Общий долг жилищно-коммунальных предприятий Дальнего Востока перед ДЭК достиг 1,9 миллиарда рублей

Долги предприятий ЖКХ перед ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", входящей в холдинг "РусГидро", на начало октября достигли 1,9 миллиарда рублей. Представители энергокомпании комментируют, что задолженность увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ПАО "ДЭК". 

824 миллиона рублей от общей задолженности приходится на Приморский край, в том числе 424 миллиона рублей — на теплоснабжающую организацию КГУП "Примтеплоэнерго".

"В течение всего года "Дальневосточная энергетическая компания" вела активную работу, направленную на снижение объема задолженности предприятий сферы ЖКХ. Энергокомпания неоднократно обращалась к региональным властям, надзорные органы с тем, чтобы урегулировать проблему неплатежей до начала отопительного периода 2017—2018 годов. С 29 сентября ужесточено законодательство за неплатежи. Теперь нововведения позволяют энергетикам обесточивать котельные, водоканалы и другие объекты, ранее входившие в категорию "неотключаемых" потребителей", — отмечают специалисты организации.

Теперь в случае возникновения оснований для полного введения ограничений потребитель электроэнергии обязан предоставить план мероприятий, в котором предусмотрена схема обеспечения резервного питания объектов.
В течение двух месяцев потребитель должен реализовать эту схему на своем предприятии и уведомить энергокомпанию о готовности к введению полного ограничения. Если этого не будет сделано, то потребитель может быть привлечен к административной ответственности.

К слову, вторую позицию по задолженностям за электроэнергию занимает Амурская область, где долги коммунальных предприятий составляют 656 миллионов рублей. Около 270 миллионов рублей задолжали предприятия сферы ЖКХ Хабаровского края, свыше 100 миллионов — Еврейской автономной области.

"Больше десятка из них находятся на грани банкротства. Недобросовестные коммунальщики Амурской области уже нанесли ущерб ПАО "ДЭК" в размере 430 миллионов рублей. Из них 310 миллионов рублей должны предприятия, уже проходящие процедуру банкротства. Еще 120 миллионов рублей — задолженность банкротов, которая признана невозвратной", — говорят представители "ДЭК".

"ДЭК" является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне. Энергокомпания ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке электроэнергии более 23 миллиардов кВт.ч, из этого объема около 25% отпускается населению.

Метки: ДЭК, ЖКХ, задолженность

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