Фестиваль корейской кухни, культуры и туризма пройдет во Владивостоке

14 и 15 октября во Владивостоке, в торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" пройдет фестиваль корейской кухни, культуры и туризма. Организаторы фестиваля - генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея, Национальная организация туризма Кореи при поддержке администрации города Владивостока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.



Программа мероприятий корейского фестиваля рассчитана на три специализированные зоны. В зоне питания можно будет попробовать и приобрести различные продукты, произведенные в Корее, традиционные для этой страны сладости, а также фрукты и овощи. Известный кулинар из Сеула проведет мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни. В зоне культуры посетителям фестиваля помогут создать лотос из гофрированной бумаги, который можно будет оставить себе на память. А также примерить всей семьей традиционную корейскую одежду ханбок и сделать снимки в отведенных фотозонах.



Развлекательная программа подготовлена и для детей. Школьники смогут поиграть в мини-кёрлинг, украсить колоритные открытки печатками, нарисовать аквагрим, темой которого будет зимняя Олимпиада 2018 года.



Специальным гостем фестиваля станет знаменитое на весь мир шоу "CHEF". Начнется яркое представление с танцев би-боев, битбокса, боевых искусств и акробатики. Позже состоится большая К-РОР вечеринка для всех любителей корейской популярной музыки.



Наконец, в зоне туризма свой потенциал представят воздушные и морские транспортные компании "Korean Air", "JEJU Air", "DBS Cruise Ferry", "Аэрофлот", а ведущие туроператоры Кореи предложат туры на осенние каникулы и помогут спланировать отдых на зимний период.