Минтранс утвердил бесплатные нормы провоза багажа

В Минтрансе России утвердили бесплатный провоз пяти килограммов ручной клади на одного пассажира в случае приобретения невозвратных билетов, а также расширил список вещей, бесплатных для проноса на борт самолёта, сообщает ЕНВ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Документ разработан в рамках реализации принятых изменений в Воздушный Кодекс в части так называемых "безбагажных" тарифов. Для удобства пассажиров установлена возможность провоза багажа без взимания дополнительной платы. Данная норма будет применяться исключительно к невозвратным тарифам. При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, и не может быть менее чем 10 кг на одного пассажира.

Среди прочего, на борт можно бесплатно проносить женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и складные детские коляски. Перечень также дополнили цветы, рюкзаки, лекарства и товары, приобретённые в duty free.

В сообщении Минтранса также отмечается, что установлен минимальный вес ручной клади не менее 5 кг на одного пассажира, который может увеличиваться на усмотрение перевозчика в качестве конкурентного преимущества.

"Важным моментом является расширение перечня вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна. Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень, с учетом обсуждения с представителями общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах "дьюти-фри". Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту", — говорится в комментарии министерства.

В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае, если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.

В данный список не были включены телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, поскольку можно убрать в сумку, портфель или рюкзак.

Еще одним важным изменением является отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В таком случае, в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку.

Так же, документом предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к "багажным", так и "безбагажным" тарифам.

Напомним, что в конце сентября в силу вступил закон, который позволяет авиакомпаниям реализовывать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта России Максима Соколова, данный закон позволит авиакомпаниям уменьшить стоимость авиабилетов на 20%. В июле Минтранс России представил законопроект о нормах ручной клади, предлагающий установление минимального веса клади в 5 кг. В то же время из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт, были исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Позднее Минтранс уточнил, что верхнюю одежду, мобильные телефоны и некоторые другие предметы перевозить бесплатно можно при условии, что они помещаются в ручную кладь.