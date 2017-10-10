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Политика

09 октября 2017, 22:00
Глава-политик Приморью не нужен

Глава-политик Приморью не нужен

Как истинный хозяин, Тарасенко начал с кадровой чистки "наследства Миклушевского"

Решение о снятии Владимира Миклушевского с поста губернатора Приморского края пришло Владимиру Путину после Восточного экономического форума. Экс-глава региона, по мнению президента РФ, не справился с поставленными перед ним Кремлём задачами, как в экономической, так и в политической областях. Об этом ЕНВ рассказал политолог, директор ЦСИ "Черный куб" Юрий Коломейцев.

"О том, что решение стало окончательным, нам сообщили на планерке. Затем, в течение месяца президенту предлагались кандидатуры, в результате "отбора" которых осталось 4 кандидата, из которых он выбрал одного – Андрея Тарасенко. На выбор повлияли три фактора. Во-первых, за его кандидатуру поручились такие персоны как Юрий Трутнев, политологи пула Президента и приближённые к президенту бизнесмены и политики. Во-вторых, Тарасенко – дальневосточник, а это значит, есть надежда, что он глубже своего предшественника понимает проблематику региона. Перед главой Приморского края стоит непростая задача выстроить здоровые отношения с политиками и бизнесменами края, которые имеют определенные дальневосточные ментальные особенности. И, наконец, в-третьих, врио зарекомендовал себя, в первую очередь, не как политик, но как хозяйственник, что сегодня для края имеет ключевое значение", - прокомментировал Юрий Коломейцев.

Как истинный "хозяйственник", только вступив в должность временно исполняющего обязанности губернатора Приморья, Андрей Тарасенко начал свою работу с кадровых перестановок в администрации края. Напомним, 7 октября, в минувшую субботу он освободил от занимаемых должностей четырех из десяти вице-губернаторов, оставшихся ему в "наследство" от Владимира Миклушевского.

По информации источника, близкого к администрации, это только начало перестановок в рядах управленцев региональной администрации. Череда увольнений может продолжиться уже в ближайший четверг. На встрече с представителями СМИ Приморья, Андрей Тарасенко прямо заявил: "Вице-губернаторов уже начали менять. Внутренняя политика никакая, и руководитель был никакой, поэтому попрощался с ним сразу".

Как пояснила пресс-секретарь врио губернатора Олеся Ясевич, Тарасенко имел в виду вице-губернатора Игоря Степаненко, который курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления. Служебные контракты также не были продлены с тремя вице-губернаторами. Это Евгений Полянский, отвечающий за вопросы проектного управления, информационной политики, международного сотрудничества и туризма, а также Илья Ковалев, курировавший работу по образованию, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуре и молодежной политики.

Олеся Ясевич рассказала, что и.о. вице-губернатора Денис Бочкарев, курирующий работу сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира вернется на ранее занимаемую должность и возглавит департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

"С и.о. первого заместителя главы региона Василием Усольцевым, и.о. вице-губернаторов Алексеем Суховым, Павлом Серебряковым и Эдуардом Портновым служебные контракты продлены. С двумя вице-губернаторами на данный момент еще ведется работа, пока они с должностей не сняты – это Геннадий Сыромятнов и Александр Юров. На ранее занимаемую  Денисом Бочкаревым должность будет назначен вице-губернатор, фамилию которого мы сообщим по факту назначения", - рассказала ЕНВ Олеся Ясевич.

Юрий Коломейцев уверен, что для любого "нового" губернатора, безусловно, смена команды имеет первоочерёдное значение. "Сегодня нашему врио нужна своя, преданная команда, которая, простите за прямоту, не будет "косячить" и воровать деньги из бюджета. Тем более, его "предшественник и Ко" часто звучали в сводках "их разыскивает полиция", - сказал Юрий Коломейцев. Он пояснил: "Делая ставку на нового главу Приморья Кремль, очевидно, надеется, что Тарасенко проявит себя в работе более эффективно своего предшественника. Оправдаются ли надежды Москвы, будет видно уже по истечению первых двух месяцев. Не стоит списывать со счетов, что совсем скоро, в следующем году в стране предстоят выборы президента, а рейтинг Путина за последние два года упал почти на 40 процентов. Президенту крайне важно сейчас нормализовать и повысить эффективность работы региональных властей, так как "короля делает его свита". В этой связи, могу предположить, что недавнее заявление врио по Хаяттам – шаг неверный, это сразу же отразилось на репутации нового главы отрицательно. Путин вряд ли одобрил такие маневры "нового ставленника".

В заключение, на часто встречающийся в глазах приморцев вопрос "Могут ли кардинальные изменения в администрации края повлиять на жизнь простых граждан?" хочется ответить анекдотом на злобу дня, ключевой фразой которого является ответ отца сыну: "Сынок, в кризис – это богатым трудно будет, а нам – просто конец".

Напомним, 4 октября президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В момент объявления в Приморье было 4:40 утра. О его возможной отставке сообщалось еще 29 сентября. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен гендиректор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко, фамилия которого ранее в числе кандидатов на пост губернатора Приморья не фигурировала.

Метки: вице-губернаторы, перестановки, Тарасенко

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