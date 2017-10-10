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Общество

09 октября 2017, 21:30
Во Владивостоке отметили 105 лет трамвайному движению

Во Владивостоке отметили 105 лет трамвайному движению

Жители Владивостока пользуются трамваем около пяти миллионов раз в год

9 октября во Владивостоке отметили 105 лет с начала городского трамвайного движения. В честь этой даты на разворотном кольце остановки "Сахалинская" состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие представители администрации и думы города, сотрудники ОАО "Электрический транспорт", ветераны предприятия, школьники и представители общественности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Торжество началось с выступления спикера городской думы Андрея Брика: "От себя лично и всех депутатов городской думы сердечно поздравляю коллектив ОАО "Электрический транспорт" с юбилеем. Точно знаю, что здесь трудятся замечательные, ответственные люди. История Владивостока неразрывно связана с трамваем, и можно представить, насколько нелегко было в начале 20-го века реализовать такой проект. Надеюсь, что трамвай еще долгие годы будет служить горожанам", - сказал он.

Ежегодно в трамваях города продается около 5 миллионов пассажирских билетов. Ко всем традиционным праздникам – 8 Марта, День Победы, Новый год – на линию выходят тематические вагоны.

"Трамвай, который сейчас ходит по выделенному маршруту, по-прежнему играет существенную роль в пассажирских перевозках, и администрация города делает все возможное, чтобы сохранить этот вид транспорта во Владивостоке. И не только сохранить, но и обновить подвижной состав. И еще: наш трамвай - это не просто транспорт, но и элемент истории города. От всей души поздравляю специалистов предприятия и всех горожан с юбилеем трамвайного движения", - выступил начальник управления транспорта администрации города Денис Ящук.

Представители ОАО "Электрический транспорт" также рассказали, что с историей краевого центра познакомить каждого может музейный трамвай, скоротать время в поездке за чтением книги предлагает библиотечный вагон, учит детей правилам дорожного движения трамвай безопасности. Летом в благоприятную погоду пассажиры имеют возможность прокатиться в открытом ретро-вагоне. Со словами поздравлений в адрес коллектива предприятия выступили также его директор Лилия Козлова, глава административно-территориального управления Ленинского района Владивостока Владимир Ковалевич, известный общественный деятель Александр Юртаев. 

Метки: трамвай

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