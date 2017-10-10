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Экономика

09 октября 2017, 21:20
Новые проекты в сфере логистики и сельского хозяйства запустят инвесторы Приморского края

Новые проекты в сфере логистики и сельского хозяйства запустят инвесторы Приморского края

Два новых инвестиционных проекта, общий объем капиталовложений в которые составит более 300 миллионов рублей, будут реализованы в СПВ

Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток стали еще 2 компании Приморского края. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока. По официальным данным, общий объем частных капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 300 миллионов рублей. Реализация проектов позволит создать около 170 новых рабочих мест в регионе. Два новых инвестиционных проекта будут реализованы в свободном порту Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Министерства по развитию Дальнего Востока. 

Компания "Новая Звезда" планирует построить многофункциональный торгово-развлекательный центр с рынком сельскохозяйственной продукции в городе Артем. Объем инвестиций в проект составит около 290 миллионов рублей.

"Наличие налоговых преференций для резидентов свободного порта Владивосток является экономически эффективной мерой поддержки, которая оказывает значительное влияние на экономически показатели эффективности проекта. А именно, благодаря преференциям для резидентов свободного порта Владивосток, эффективность проекта в среднем возрастает на 20%", - отмечает директор компании "Новая Звезда" Виктор Филимонов.

На четырех этажах здания будут расположены: сельскохозяйственная ярмарка, тренажерных зал, банный комплекс, гостиница и кафе. Строительство центра будет проходить в несколько этапов, ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Другим проектом в СПВ станет создание современного транспортно-логистического комплекса в городе Уссурийске. Инициатором проекта выступает "Уссурийская Производственная Компания". Частные капиталовложения в проект составят 35 миллионов рублей. Планируется создать 44 новых рабочих места. Резидент планирует поэтапную реализацию проекта. В результате до 2022 года будет создан транспортно-логистического комплекса, включающий в себя складскую, железнодорожную и иную инфраструктуру, с модернизацией инженерных систем складских площадей.

"На Дальнем Востоке появляются новые точки роста. В ТОРах, в Свободном порте формируются кластеры. И вокруг них должна обустраиваться жизнь, появляться достойная инфраструктура, соответствующая этим высокотехнологичным проектам и рабочим местам", - отмечает министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

К слову, с момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 501 соглашение с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 триллиона рублей и перспективой создать более 67 тысяч рабочих мест.

Метки: инвесторы, свободный порт

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