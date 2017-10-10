Андрей Тарасенко: Кто-то в Приморье хочет жить слишком хорошо

В первые же дни после своего назначения, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко активно включился в работу, отправившись на самую "больную" стройку Владивостока. Реакция нового главы региона, мягко говоря, оставляла желать лучшего, сообщает ЕНВ.

Посетив ставшими скандально известными во всей России отели "Хайятт", глава региона подробно расспрашивал чиновников и подрядчиков о ходе строительства, пытаясь понять, почему сдача объектов откладывалась на пять лет, а стоимость строительства выросла на десятки миллиардов рублей. В результате "экскурсии" по стройкам, Андрей Тарасенко был возмущен и заявил, что гостиничный комплекс "Хаятт" на мысе Бурном во Владивостоке будет снят с продажи и достроен.

"Кто-то решил еще раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том, что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора", - процитировали в пресс-службе администрации Приморского края слова Тарасенко.

Врио губернатора также назвал недопустимой и ситуацию со строительством второй гостиницы "Хаятт" на Корабельной Набережной, где отсутствуют проекты, сметы, экспертные заключения по большинству этапов строительства. "На обеих гостиницах много нарушений. Решения буду принимать позже, в том числе кадровые. Полагаю, что много людей, причастных к этим стройкам, будут уволены", - подчеркнул Андрей Тарасенко.

В частности, его возмутила продажа имущества, которое было закуплено для гостиничных комплексов. В него входит оборудование для ресторанов, мебель, ковры, посуда, бытовая техника и многое другое. Тарасенко потребовал от подрядчика разработать точный график работ с датами окончания каждого этапа, а также создать план по исправлению всех недостатков, мешающих ходу строительства. По данным пресс-службы, повторно ситуация со строительством гостиниц будет обсуждаться на совещании 12 октября, к этой дате врио губернатора поручил предоставить всю имеющуюся по этим объектам документацию.

Напомним, строительство двух пятизвездочных отелей "Хаятт" (Hyatt) было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 13 млрд. рублей. Депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.

В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование. Следующим сроком сдачи был назван 2017 год, однако достройка вновь потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже несколько раз в этом году выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось

Резюмируя посещение строительных объектов, врио губернатора отметил, что "кто-то в Приморье хочет жить слишком хорошо", наживаясь на стройках. "У меня слов нет. Многих людей надо увольнять за "Хайятты". Разбираться, кто и насколько виноват. Продажу отеля я не поддерживаю. Вложено огромное количество денег, да и никто не хочет покупать гостиницу. Там столько денег закопано, а теперь продавать за бесценок? Нет ни экономического, ни политического мотива для этого. Нужно самим достраивать, искать новых инвесторов. Государство должно получать прибыль. Уменьшать стоимость? Значит, кто-то должен сесть в тюрьму", - подчеркнул Андрей Тарасенко.

По словам главы региона, сейчас предстоит оценить объемы оставшихся работ и средств, необходимых на достройку. Сами же отели в случае продажи Тарасенко назвал "подарком буржую".

"Отели "Хаятт" во Владивостоке – пожалуй, главный провал региональной политики прошедших пяти лет, - комментирует ситуацию ведущий политолог, директор ЦСИ "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Андрей Тарасенко говорит верные, рассудительные слова, комментируя проблему с недостроями. Но судить об эффективности действующего исполняющего обязанности губернатора в этом отношении пока преждевременно. Предыдущий глава региона В. Миклушевский не раз высказывался о проблеме "Хаяттов" - были даже заведены уголовные дела, и представители подрядчика, как мы помним, "сели". Продажа недостроенных отелей рассматривалась предыдущим руководством края как единственная возможная, поскольку объекты строили к саммиту, но погрязли в коррупции. В этой ситуации в Белом доме решили "не лечить "опухоль", а удалить ее", только результата никакого это не дало. Чтобы продать объекты, пришлось их достраивать, проводя через Заксобрание изменения в бюджет, при этом, ни покупателей, ни соинвесторов по понятным причинам не было. Отсюда, как мне кажется, вытекает решение Андрея Тарасенко не отдавать объекты в частную собственность, ибо бизнес не станет участвовать в аукционе, стартовая цена которого превышает рыночную стоимость объекта, а снижать цену дальше новый губернатор, по крайней мере, сейчас не даст. Поэтому проблема с "Хаяттами" очень сложная и, несмотря на комментарии врио губернатора, на решение ее нынешнему главе края потребуется большое количество времени", - заключил эксперт.