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Китай

09 октября 2017, 18:40
Китай поможет восстановить круговую железную дорогу в пакистанском городе Карачи

Китай поможет восстановить круговую железную дорогу в пакистанском городе Карачи

Официальные власти Пакистана намерены возродить заброшенную круговую железнодорожную ветку при финансовой поддержке КНР

Премьер-министр Пакистана Шахид Хаган Аббаси совместно с кабинетом министров приняли это решение на встрече в пятницу. Проект будет реализован при поддержке Китайско-Пакистанского экономического коридора. Объем финансирования составит 1,95 миллиард долларов, сообщает ЕНВ.

Железная дорога открылась в крупнейшем городе страны в 1964-м, но движение по ней прекратилось в 1999 году. Сегодня идея восстановления железнодорожной ветки снова становится актуальной.

Отметим, что ранее японское правительство рассматривало вопрос о предоставлении финансовой поддержки проекту. Японское агентство международного сотрудничества начало проводить исследование на железной дороге ещё в 2006 году.

Однако источники заявляют, что Пакистан сообщил в конце прошлого года японской стороне о намерении продолжить работу с Китаем. Такое решение было принято, поскольку Пекин стремится усилить свое влияние в регионе. КНР вкладывает значительные средства в Пакистан в рамках своей экономической инициативы "Один пояс, одна дорога". Деньги в рамках проекта тратятся, главным образом, на инфраструктуру и улучшение системы распределения товаров.

Метки: Китай, Пакистан

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