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Общество

09 октября 2017, 18:10
Жители Владивостока выбрали лучшего участкового уполномоченного полиции

Жители Владивостока выбрали лучшего участкового уполномоченного полиции

Первый отборочный тур конкурса "Народный участковый-2017" прошел участковый уполномоченный отдела полиции Ленинского района Павел Кравцов

Во Владивостоке завершился первый отборочный тур Всероссийского конкурса "Народный участковый-2017". Лидером интернет-голосования в Приморском крае стал участковый уполномоченный отдела полиции Ленинского района Владивостока 33-летний Павел Кравцов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостока.

Участковый пункт полиции, где трудится Павел, находится на улице Уборевича. Ежедневно за помощью к участковому обращаются десятки местных жителей.

Как сообщают представители управления УМВД России по Приморскому краю, только за этот год старший лейтенант полиции Кравцов рассмотрел 259 заявлений и обращений граждан. В текущем году на территории его обслуживания было совершено 12 преступлений. Все они были раскрыты, и в основном по горячим следам. По мнению лидера отборочного тура, одно из основных направлений деятельности участкового – профилактика преступлений.

"Сотрудник молодой, перспективный и инициативный. К работе относится очень ответственно. За время службы от жителей города Владивостока не поступило ни одной жалобы на действия Павла Кравцова, только благодарности", - отмечает начальник отдела участковых уполномоченных полиции городского Управления МВД России Ольга Корнеева. К слову, в органы внутренних дел Павел Кравцов пришел в 2012 году. В службе участковых уполномоченных работает с марта 2013 года.

Также отметим, участковый уполномоченный, набравший наибольшее количество голосов, пройдет в финал Всероссийского конкурса и поборется за звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.  Чтобы поддержать Павла Кравцова во втором отборочном туре конкурса "Народный участковый-2017", необходимо отдать за него голос на сайте УМВД России по Приморскому краю.

Метки: участковый

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