В Барселоне прошёл митинг в поддержку единой Испании

Десятки тысяч людей собрались в Барселоне в воскресенье, чтобы выразить протест призывам о независимости региона от Испании. Митинг был организован после того, как власти Каталонии заявили о скором отделении региона в одностороннем порядке, сообщает ЕНВ.

По информации полиции, участие в акции приняли около 350 000 человек. Участники размахивали испанскими флагами и кричали: "Каталония – Испания!". Некоторые протестующие выразили обеспокоенность в связи с тем, что отделение приведет к экономическим трудностям. По словам демонстрантов, региональные власти, в первую очередь, должны сосредоточиться на таких социальных проблемах, как безработица.

Напомним, на референдуме 1 октября более 90 процентов проголосовавших каталонцев поддержали независимость региона. Явка избирателей составила 43 процента. Премьер-министр Каталонии Карлес Пудждемтон объявит о независимости во время своего обращения к региональному парламенту завтра, во вторник.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил в интервью одной из государственных испанских газет, что декларация о независимости Каталонии является недействительной в какой бы то ни было форме.

Отметим, что каталонские власти стоят перед трудным решением, поскольку воскресный митинг в поддержку единой Испании продемонстрировал политическую и гражданскую разрозненность в регионе по вопросу отделения.