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Япония

09 октября 2017, 15:50
В Фукусиме впервые был проведен фестиваль танца после аварии на АЭС в 2011 году

В Фукусиме впервые был проведен фестиваль танца после аварии на АЭС в 2011 году

Фестиваль "Львиного танца" возвращается в японскую деревню в префектуре Фукусима

Традиционный танец льва вернулся в деревню, расположенную неподалёку от печально известной атомной электростанции "Фукусима". В субботу в селе Кацурао префектуры Фукусима впервые с момента аварии на атомной электростанции 2011 года состоялось танцевальное представление "трёх львов", сообщает ЕНВ.

Танец восходит к эпохе Эдо. Перед катастрофой на "Фукусима-1" местные дети встречали каждую осень в синтоистском храме на местной горе. За последние 7 лет жители деревни устраивали традиционный для своей местности танец в другом городе.

В этом году они провели мероприятие вне общинного центра в Кацурао, после того, как большое количество жителей вернулись в свои дома. В июне 2016 года населению деревни было разрешено вернуться в неё, поскольку радиационный фон начал стабилизироваться.

Около 50 человек собрались на мероприятие в субботу. Ритуальный танец встретили бурными аплодисментами. Один из гостей фестиваля заявил, что танцы были лучше, чем в прошлом году. По словам очевидцев, они надеются, что местное население сохранит древнюю традицию.

Танец обычно исполняют 3 ребенка. Однако, в этом году его участниками выступили взрослые, так как большинство семей с детьми до сих пор не вернулись в свои дома, несмотря на отмену ордера на эвакуацию. Организаторы также отказались от проведения фестиваля в горной святыне, поскольку уровень радиации вокруг этого района все еще высок.

Метки: Фукусима, Япония

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