К концу года в провинции Хэйлунцзян заработает новый беспошлинный логистический центр

К концу текущего года в городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян ожидается сдача в эксплуатацию нового беспошлинного логистического центра с проектным годовым контейнерооборотом в 150 тыс. стандартных контейнеров, сообщает ЕНВ.

Центр займет территорию площадью 480 тыс. кв. м. По плану, инвестиции в его строительство составят 1,9 млрд юаней, годовой объем хранения грузов может достигнуть 4 млн тонн.

Муданьцзянский беспошлинный логистический центр будет предоставлять такие услуги, как беспошлинная логистика, возврат налога на экспорт, реэкспортная торговля, первичная обработка и др.

По мнению специалистов, запуск нового логистического центра даст толчок развитию внешней торговли Северо-Восточного Китая с Россией, Японией и Республикой Корея.

К настоящему времени центр подписал рамочные соглашения о сотрудничестве с более чем 30 предприятиями в области внешней торговли, складирования, логистики, пищевой и легкой промышленности, импорта и экспорта сельхозпродукции, а также трансграничной электронной коммерции.