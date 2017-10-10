В Приморье полицейские изъяли у местного жителя 130 кг конопли

По подозрению в незаконном хранении наркотических средств участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Ханкайскому району задержал жителя города Находки. У мужчины обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории заброшенной фермы в окрестностях села Новоселище сотрудники полиции обнаружили схрон с крупной партией наркосодержащего растения.

Согласно заключению эксперта, изъятое является частями наркосодержащего растения – конопли общей массой в пересчете на высушенное вещество около 130 кг, что квалифицируется как особо крупный размер.

29-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств, где дал признательные показания.

Установлено: подозреваемый обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли и решил их собрать с целью заготовки наркотического средства. Мужчина периодически приходил на участок и срезал растения, затем укладывал на принесенные заранее пологи для просушки.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу.