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Фоторепортажи

09 октября 2017, 14:00
Во Владивостоке прошел Чемпионат ТОФ по гребле на ялах
Во Владивостоке прошел Чемпионат ТОФ по гребле на ялах
Во Владивостоке прошел Чемпионат ТОФ по гребле на ялах
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Во Владивостоке прошел Чемпионат ТОФ по гребле на ялах

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов

В минувшие выходные на акватории Амурского залива состоялось открытое первенство по гребле на ялах  на Кубок Тихоокеанского флота. Организатором соревнований выступил спортивный комитет флота, сообщает ЕНВ.

В соревнованиях, в составе 5 команд приняли участие около 50 спортсменов. Продемонстрировать свое мастерство получили возможность сборные соединений и объединений Тихоокеанского флота, воспитанники военно-патриотических клубов Приморья, морских ВУЗов Владивостока.

В рамках соревнований участникам необходимо было преодолеть по воде дистанцию в 1000 метров, первую половину дистанции спортсмены прошли на веслах, а вторую под парусом.

В результате упорной борьбы первое место досталось команде "ЦСКА", второе место заняла команда "Залп", представляющая морскую пехоту. На третьей ступени пьедестала почёта  команда Приморской флотилии разнородных сил "Шторм".

Призёры соревнований награждены медалями и почётными грамотами от спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Гонки на шлюпках во Владивостоке уже давно стали традиционными. В них  регулярно принимают участие  военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, команды районов Приморской столицы и представители силовых структур края.

Метки: Гребля, ТОФ

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