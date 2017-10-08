Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России, стал для мигрантов "медвежьей услугой"

Не секрет, что вопрос дефицита кадров в условиях интенсивного развития Приморского края перед работодателями стоит достаточно остро. Одним из наиболее эффективных путей решения данной проблемы может стать привлечение на предприятия региона рабочей силы из дальнего и ближнего зарубежья. В этой связи, значение адаптации мигрантов к жизни в крае переоценить невозможно. Об этом и многом другом ЕНВ рассказал председатель правления Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев.

Пушкарев Сергей Григорьевич, родился 23 июня 1944 года в с. Осиновке Михайловского района Приморского края. Окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства. Длительное время работал в органах исполнительной власти г. Владивостока и Приморского края. Создавал и 10 лет руководил Миграционной службой Приморского края в различных ее формах. Имеет ученое звание доцент по кафедре "Государственное и муниципальное управление", является директором Регионального научно-образовательного центра миграционных процессов и технологий "Регион" ПФ РАНХиГС. Является заместителем председателя совета ПРОО "Ассамблея народов Приморского края", член Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае. Приморская региональная общественная организация "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" (ПРОО "Миграция") осуществляет прием граждан РФ, иностранных граждан, с обращениями, заявлениями, просьбами, связанными с юридической, социальной поддержкой, натурализацией и адаптацией; осуществляет консультирование специалистов предприятий и организаций всех форм собственности, ведущих внешнеэкономическую деятельность, использующих труд иностранных специалистов. ПРОО "Миграция" совместно с РНОЦ "Миграционные процессы и технологии" "Регион" Приморского филиала РАНХ и ГС образовала систему, значительно расширяющие ее возможности по выполнению научно-исследовательской, учебной, методической и экспертной работы, по оценке и повышению профессионального уровня служащих государственных и муниципальных учреждений, служб внешне - экономической деятельности предприятий по проблемам миграционной политики, коммерческих организаций, связанных с приемом мигрантов и международной деятельностью, с использованием возможностей ПФ РАНХ и ГС.

Сергей Григорьевич, расскажите о создании Консультационного центра. Что являлось предпосылками к его возникновению?

В министерстве юстиции наш Центр был зарегистрирован в 2011 году, но создание самой организации относится к 2010 году.

До этого, 4 года подряд я возглавлял общественно консультативный совет при УФМС России по Приморскому краю. Несмотря на активную работу по всем направлениям, руководство миграционной службы подвергло нас полной ротации. По-простому говоря, нас ликвидировали и создали новый совет. Однако мы решили, что наш потенциал далеко не исчерпан и нас рано "списывать". Так, общим решением бывших членов общественно-консультативного совета при УФМС, был создан "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" (сокращенно – ПРОО "Миграция"), который с успехом осуществляет свою деятельность на протяжении вот уже семи лет.

На базе Центра учреждена общественная приемная, которую, к слову, поддерживает один из его учредителей - "Фонд правовой поддержки миграционных процессов".

На сегодняшний день это одна из наиболее посещаемых и востребованных приемных для граждан в Приморье. Она является первым звеном в системе составляющих, входящих в механизм социальной и правовой адаптации мигрантов, поэтому представители национально-культурных общественных организаций, трудовые мигранты стали постоянными ее посетителями.

Какая функциональная нагрузка наложена на Консультационный центр сегодня?

ПРОО "Миграция", а конкретно его Общественная приемная выполняет функции организационно-методического центра по выработке эффективной миграционной политики в условиях специфики, проходящих в Приморье миграционных процессов. При этом учитываются задачи, которые стоят в крае. В частности, это касается социально-экономического развития Приморья. Мы консультируем работодателей, по вопросам восполнения трудовых ресурсов за счет иностранных граждан, приезжающих в наш регион. Также, к нам обращаются за консультациями разнопрофильные специалисты, студенты, магистранты и аспиранты, интересующиеся проблемами миграции. Каждый случай мы разбираем отдельно, после чего советуем, как поступить, в соответствии с действующим законодательством в той или иной ситуации.

Расскажите о том периоде, когда Центр работал в особенно напряженном режиме?

Свою значимость ПРОО "Миграция" показала в период строительства объектов саммита АТЭС в 2012 году. Но наибольшая активность нашей организации наблюдалась в период массового приезда в Приморский край граждан, вынужденно покинувших Украину из-за военных действий.

В этот период времени я возглавлял комиссию по вопросам миграции межнациональных отношений Общественной палаты Приморского края, и наша приемная могла выступать от ее имени. Более 3 тыс. украинских беженцев с юго-востока Украины прошли через наши руки. Работа велась масштабная. Центр собирал материальную помощь, мы оформляли правовые документы, помогали с расселением беженцев. Хочу отдельно отметить, что в то непростое время активно участвовал в мероприятиях по работе с эмигрантами из Украины центр украинской культуры "Горлица" и его руководитель Ткаченко Т.В.

Кроме того, велась совместная работа с органами местного управления, с департаментами края, муниципалитетами. Мы ежедневно собирались в "Ситуационном центре" Департамента гражданской защиты Приморского края и решали вопросы, связанные с беженцами в режиме онлайн. Именно тогда пришло осознание, что вместе мы можем многое. В плане предоставления гуманитарной помощи беженцам, нас очень поддержали представители бизнес структур. Не припомню случая, чтобы хоть один работодатель или предприниматель, к которому мы обращались за помощью, нам отказал. В очередной раз это явилось подтверждением необыкновенной отзывчивости и самоотдачи нас дальневосточников.

В то время "Российская газета" распространила номер моего телефона и мне круглосуточно поступали звонки из Мариуполя, Горловки, Донецка. С людьми, которых я проконсультировал, которым помог наш Центр, мы переписываемся и перезваниваемся до сих пор.

Какие задачи решает Консультационный центр сегодня?

Одна из ключевых задач Центра – регулирование миграционных процессов на территории Приморского края. А одной из самых важных составляющих части этого механизма являются вопросы социально-культурной адаптации. От того, как человека приняли здесь, как быстро оформили ему документы на работу, как быстро он вошел, адаптировался и потом интегрировался в наше общество, зависит спокойствие и благосостояние нашего общества.

Сейчас мы подготовили и отправили заявку на участие в "Президентском гранте". Тема, как раз, самая, что ни на есть актуальная: "Создание системы социальной адаптации мигрантов приезжающих в край".

Мигранты делятся на несколько категорий. Первая группа – мигранты "дальнего" зарубежья, (китайцы, корейцы) у нас практически не ассимилируются. Отработав период времени по договору, они возвращаются в свою страну. Говорить об адаптации этой категории мигрантов смысла нет.

Вторая категория – это граждане из ближнего зарубежья, приезжающие к нам на безвизовой основе. Вот они как раз и подлежат процессу социально-культурной адаптации.

Проблема в том, что "рабочие руки", прибывающие в Приморье из стран СНГ, едут без приглашения, в стихийном порядке. Эта категория мигрантов считается наиболее проблемной. Более того, вся незаконная миграция в крае связана с их неконтролируемым, стихийным въездом. По моему мнению, безвизовый въезд на территорию России, предусмотренный для граждан СНГ, стал для них "медвежьей услугой". Наибольшую часть таких мигрантов (до 80%) составляют граждане Узбекистана. Около 30% из них, становятся незаконными эмигрантами. В целом, не менее 30-40 тысяч иностранных работников в Приморском крае (точный подсчет здесь невозможен) вынуждены "уходить в тень", и происходит это не по их собственной воле.

Давайте представим: на оформление патента прибывших мигрантов по закону РФ отводится всего 30 дней с момента пересечения иностранцем российской границы, из которых только на дорогу уходит до недели. На поиски приглашающей стороны для постановки на миграционный учет отводится 7 дней. Для легальной работы и дальнейшего проживания на территории России, мигранту необходимо приобрести патент. Это значит: за собственные средства заключить договор добровольного медицинского страхования и пройти медосмотр, затем, сдать экзамен русского языка, историю России и основы российского законодательства, (кстати, сертификат по закону делается в течение 10 рабочих дней), ухитриться попасть на прием к чиновнику в Управление по вопросам миграции, чтобы лично сдать пакет документов на патент. В случае представления требуемых для получения патента документов, по истечении тридцати календарных дней иностранный гражданин должен представить документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за оформлением патента.

При этом, в отличие от оформления документов на наем иностранного работника из дальнего зарубежья сам работодатель из процесса трудоустройства иностранца "ближника", даже при всем его желании, практически исключен.

Часто, люди физически не успевают оформить документы в предусмотренный законом срок. С учетом того, что из-за отсутствия средств, выехать на Родину не представляется возможным, такие мигранты пополняют ряды нелегалов в Приморском крае и других регионах России. В такой ситуации, к сожалению, речь об адаптации данной категории людей уже идти не может.

Как найти и включить в этот процесс социально-культурной адаптации человека, который вынужден скрываться от контролирующих органов?

Сегодня наш Центр ставит перед собой задачу добиться права дать возможность участвовать в процессе оформления документов мигранту для получения патента на право трудоустройства непосредственно работодателю.

Это можно сделать даже в пределах действующего законодательства, приняв разработанную нами систему организованного набора необходимых экономике края специалистов из-за рубежа. Это в значительной мере решит многие социальные проблемы, связанные со стихийным въездом граждан из Центральной Азии.

Существуют ли сегодня рычаги, способствующие решению таких проблем?

Не так давно, по итогам встречи Президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана было заключено межправительственное соглашение о создании системы оргнабора. Ведется работа по созданию законной системы организованного набора, на основе заключения договора с соответствующим органом в Узбекистане, которому поручено подбирать специалистов по заявкам российских работодателей, в том числе, и из Приморского края. С приехавшими в регион специалистами, будут решаться все вопросы, связанные с адаптацией, оформлением документов, сдачей необходимых тестов и экзаменов, по итогам которых, они направятся к конкретным работодателям, которые обеспечат их в дальнейшем соцпакетом, договором и решат все моменты, определенные трудовым законодательством. Это пока планы, но они вполне осуществимы. Нужно, чтобы случилось то, о чем мы говорили в начале нашей беседы: "пришло осознание, что вместе мы можем многое".

Создание системы организованного набора мигрантов из Центральной Азии может быть ускорено при вступлении самых проблемных в этой части стран, Узбекистана и Таджикистана, в Евразийский экономический союз, как это сделали Киргизия и Армения, получив преференции для своих граждан на рынке труда Приморского края.

Многие приморские работодатели, в частности, строительные компании, обеспокоены возможным оттоком рабочей силы корейских специалистов, которые, в случае введения санкций, будут вынуждены уехать на Родину. Насколько обоснованы, по Вашему мнению, такие опасения?

Как гражданин России, я считаю, что в этом направлении мы не должны идти на поводу у США.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе "соотечественников", работающей на территории региона.

Я являюсь членом Координационного совета по реализации государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края на 2013 – 2020 годы", в рамках которой действует подпрограмма "Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом". Могу сказать, что именно благодаря ей в край начиная с 2014 года по настоящее время переселилось 9421 человек.

Под программу "добровольного переселения" подходят ряд категорий иностранных граждан так или иначе связанных с Российским государством и СССР, проживающие за границей или временно проживающие в России, т. е. имеют разрешение на временное проживание в стране (РВП, ВНЖ). Однако, критерии отбора соотечественников по подпрограмме к тем, кто имеет РВП или ВНЖ в части профобразования и стажу работы довольно строгие. Послабления предусмотрены только для категории староверов-переселенцев.

Оформить необходимые документы "участника программы" можно через российское консульство в стране пребывания субъекта, либо на территории России.

В рамках программы, из федерального бюджета, иностранным гражданам, получившим статус "соотечественника" участника программы в стране пребывания предусмотрены разовая материальная помощь выплаты подъемных в размере 240 тыс. рублей, а также, оплата проезда и провоз багажа на территорию Российской Федерации.

Кроме того, согласно краевой подпрограмме, переселенцу-соотечественнику, прибывшему из-за рубежа и гражданам, прибывшим из Украины ежемесячно в течении полугодия, компенсируются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья.