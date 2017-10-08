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Общество

07 октября 2017, 12:50
Штрафы за нарушение ПДД будут взимать по снимкам со смартфона

Штрафы за нарушение ПДД будут взимать по снимкам со смартфона

Материалы надо будет предоставить через портал gosuslugi

Правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Вскоре водителей будут привлекать за нарушение правил на основании фотографий и видео, предоставленных гражданами, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету".

Законопроект предусматривает, чтобы по таким материалам, предоставленным через портал Госуслуг с помощью специальной программы, инспекторы ГИБДД выносили постановления точно так же, как и по материалам с камер автоматической фотовидеофиксации.

В настоящее время инспектор должен провести доследственную проверку: опросить того, кто пожаловался, получить от него письменное заявление, найти свидетелей и иные доказательства, опросить подозреваемого. Все это занимает время. И зачастую его не хватает, чтобы уложиться в установленные законом два месяца.

Для того чтобы отправить запись, гражданин должен зарегистрироваться на портале государственных услуг, указав, в том числе, свои имя, отчество и фамилию, а на его видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение. Это позволит исключить возможность монтажа, которая допускается при обычной съемке на телефон. Далее запись будет в автоматическом режиме отправляться в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения.

Обжаловать постановления, вынесенные на основании обращений граждан, можно будет так же, как и сейчас.

Требования к программному обеспечению должно разработать правительство, после того, как поправки в КоАП вступят в силу. А саму программу, на основе этих требований - минкомсвязи. При этом необходимо учесть, чтобы программа могла работать не только со смартфонами и компьютерами, но и с изображением с видеорегистраторов. Ведь именно ими пользуются автомобилисты. И только с их помощью можно выявлять нарушения на дороге, в том числе "опасных водителей". Иначе все закончится сообщениями о неправильной парковке.

Метки: ГИБДД, ПДД, штрафы

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