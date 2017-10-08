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Экономика

07 октября 2017, 13:00
На XII Международном конгрессе во Владивостоке обсудили перспективы развития рыбохозяйственного комп

На XII Международном конгрессе во Владивостоке обсудили развитие рыбохозяйственного комплекса

Выступления некоторых спикеров перевести не удалось

Круглый стол "Инвестиционные перспективы развития рыбохозяйственного комплекса. Инновационные проекты. Российский и зарубежный опыт" прошел 6 октября, во Владивостоке в рамках продолжения XII Международного конгресса, который стартовал в четверг. Из-за нехватки "переводчиков", выступления некоторых иностранных спикеров "расшифровать" участникам форума не удалось, сообщает ЕНВ.

Мероприятие прошло в отеле "Хендэ" и собрало более сорока участников и гостей, интересующихся перспективами развития рыбной отрасли. В числе заявленных докладчиков были представители иностранных компаний, читавших свои доклады на английском и японском языках. В связи с нехваткой приборов-переводчиков, многие слушатели вынуждены были только догадываться, о чем идет речь в течении отведенного регламентом времени. Так, презентация японской ассоциации ASMEA, занявшая 30 минут, для многих присутствующих осталась за рамками понимания.  Однако, представители российских организаций были услышаны очень хорошо. Некоторые докладчики вызвали у "зрителей" эмоции, напоминающие сочувствие.

Так, директор управления морского страхования ПАО СК "Росгосстрах" Иван Непейвода отразил в своем выступлении "тупиковое состояние" страхования морской отрасли, подчеркнув, что в данном сегменте "картина не очень радужная".

"За три последних года на страховании морской отрасли Росгосстрах заработал всего около 2 млрд. рублей, при этом, выплаты по полису страхования достигали более 82%. Самые крупные убытки для страховщиков – массовые поломки судовых машин, на них приходится 45% происшествий. Связано это с судами, приобретенными на вторичном рынке, когда новый собственник не учитывает изношенность морского транспорта. Вторая ошибка, часто приводящая к наступлению страхового случая – небрежность экипажа, ремонтников и скрытые дефекты судна. С уверенностью могу отметить, что 70% проблем связаны с некомпетентностью экипажа. Проблема с квалифицированными морскими кадрами приобрела общероссийские масштабы. Чтобы снизить собственные убытки, страховщик, теоретически, может поднять в два раза премию. Однако такой шаг приведет к катастрофическому оттоку клиентов. Отказаться от покрытия таких убытков тоже нельзя, так как судовладельцу не нужно страхование не покрывающие поломку машины. Как выйти из этой ситуации непонятно. Сегодня, в рамках конгресса, мы можем ее только озвучить", - рассказал Иван Непейвода.

Доклад заместителя директора КБ "Восток" АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" Виктора Максимова, напротив, прошел на волне позитива. Эксперт отметил, что сейчас наступило долгожданное время, когда на фоне сближения интересов рыбаков и судостроителей наконец, начали появляться взаимные предложения.

"Мы представляем предложения по строительству промысловых судов на территории России, которые были разработаны в рамках целевой федеральной программы "Развитие гражданско-морской техники". Их конкретизация связана с заявкой рыбаков на строительство судов рыбопромыслового флота на российских предприятиях, которое было представлено Росрыболовству в прошлом году. Мы надеемся, что наши предложения базовых проектов дадут возможность потенциальным заказчикам решить вопросы выбора оптимального типа судна, подготовки технического задания и проектирования и строительства", - отметил он. 

Напомним, XII Международный конгресс рыбаков стартовал в Приморье в четверг, 5 октября. На мероприятии собрались представители 15 стран мира. В ходе двухдневной работы, в рамках форума было проведено пленарное заседание, а также три круглых стола. Все мероприятия были связаны единой тематикой, отражающей цели и задачи организации конгресса: "Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки".

Метки: конгресс рыбаков

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