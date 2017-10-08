На XII Международном конгрессе во Владивостоке обсудили развитие рыбохозяйственного комплекса

Круглый стол "Инвестиционные перспективы развития рыбохозяйственного комплекса. Инновационные проекты. Российский и зарубежный опыт" прошел 6 октября, во Владивостоке в рамках продолжения XII Международного конгресса, который стартовал в четверг. Из-за нехватки "переводчиков", выступления некоторых иностранных спикеров "расшифровать" участникам форума не удалось, сообщает ЕНВ.

Мероприятие прошло в отеле "Хендэ" и собрало более сорока участников и гостей, интересующихся перспективами развития рыбной отрасли. В числе заявленных докладчиков были представители иностранных компаний, читавших свои доклады на английском и японском языках. В связи с нехваткой приборов-переводчиков, многие слушатели вынуждены были только догадываться, о чем идет речь в течении отведенного регламентом времени. Так, презентация японской ассоциации ASMEA, занявшая 30 минут, для многих присутствующих осталась за рамками понимания. Однако, представители российских организаций были услышаны очень хорошо. Некоторые докладчики вызвали у "зрителей" эмоции, напоминающие сочувствие.

Так, директор управления морского страхования ПАО СК "Росгосстрах" Иван Непейвода отразил в своем выступлении "тупиковое состояние" страхования морской отрасли, подчеркнув, что в данном сегменте "картина не очень радужная".

"За три последних года на страховании морской отрасли Росгосстрах заработал всего около 2 млрд. рублей, при этом, выплаты по полису страхования достигали более 82%. Самые крупные убытки для страховщиков – массовые поломки судовых машин, на них приходится 45% происшествий. Связано это с судами, приобретенными на вторичном рынке, когда новый собственник не учитывает изношенность морского транспорта. Вторая ошибка, часто приводящая к наступлению страхового случая – небрежность экипажа, ремонтников и скрытые дефекты судна. С уверенностью могу отметить, что 70% проблем связаны с некомпетентностью экипажа. Проблема с квалифицированными морскими кадрами приобрела общероссийские масштабы. Чтобы снизить собственные убытки, страховщик, теоретически, может поднять в два раза премию. Однако такой шаг приведет к катастрофическому оттоку клиентов. Отказаться от покрытия таких убытков тоже нельзя, так как судовладельцу не нужно страхование не покрывающие поломку машины. Как выйти из этой ситуации непонятно. Сегодня, в рамках конгресса, мы можем ее только озвучить", - рассказал Иван Непейвода.

Доклад заместителя директора КБ "Восток" АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" Виктора Максимова, напротив, прошел на волне позитива. Эксперт отметил, что сейчас наступило долгожданное время, когда на фоне сближения интересов рыбаков и судостроителей наконец, начали появляться взаимные предложения.

"Мы представляем предложения по строительству промысловых судов на территории России, которые были разработаны в рамках целевой федеральной программы "Развитие гражданско-морской техники". Их конкретизация связана с заявкой рыбаков на строительство судов рыбопромыслового флота на российских предприятиях, которое было представлено Росрыболовству в прошлом году. Мы надеемся, что наши предложения базовых проектов дадут возможность потенциальным заказчикам решить вопросы выбора оптимального типа судна, подготовки технического задания и проектирования и строительства", - отметил он.

Напомним, XII Международный конгресс рыбаков стартовал в Приморье в четверг, 5 октября. На мероприятии собрались представители 15 стран мира. В ходе двухдневной работы, в рамках форума было проведено пленарное заседание, а также три круглых стола. Все мероприятия были связаны единой тематикой, отражающей цели и задачи организации конгресса: "Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки".