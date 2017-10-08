Во Владивостоке было изъято более 43 тонн опасной рыбы общей стоимостью в 6,5 миллионов рублей

Полицейские и специалисты Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружили во Владивостоке на территории склада по улице Татарская замороженную рыбную продукцию (кету, корюшку и мойву). По официальным данным, рыба хранилась с нарушениями санитарных норм и ветеринарного законодательства страны, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.



Как прокомментировали ситуацию эксперты, на рыбу не было оформлено надлежащих документов. В связи с этим контейнеры были опечатаны и отправлены на ответственное хранение.



Во время проверки морозильной камеры полицейскими обнаружены и изъяты бумажные мешки и картонные коробки с замороженной рыбой в ассортименте. Общую стоимость продукции, вес которой свыше 43 тонн, оценивают в 6,5 миллионов рублей. По факту нарушения ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства и нарушения технических регламентов было возбуждено административное дело, проводится проверка.



Рыба была направлены на экспертизу. Не отвечающую требованиям безопасности продукцию намерены утилизировать.



Это не первый для Дальнего Востока случай хранения и продажи рыбной продукции, хранение которой не отвечает санитарным нормам. К примеру, в прошлом месяце полицейскими был захвачен цех по производству филе рыбы, опасной для жизни и здоровья покупателей. Владелец бизнеса признался, что более шести месяцев изготавливал и реализовывал непригодную для потребления в пищу продукцию.