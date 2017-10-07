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Политика

06 октября 2017, 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко

Миклушевский уступил место Тарасенко

В администрации Приморья прошло представление нового главы края

"Приморский партактив" собрался сегодня в 14 часов в зале совещаний администрации Приморского края, чтобы познакомиться с врио губернатора Андреем Тарасенко. С чиновниками, депутатами и журналистами попрощался бывший глава края Владимир Миклушевский, а полпред Юрий Трутнев вручил Тарасенко строительный мастерок и напутствие, сообщают ЕНВ.

Вице-премьер Юрий Трутнев зарекомендовал Андрея Тарасенко, как человека, с которым хорошо знаком и работал вместе на определенных проектах, кроме того, "этот человек родился во Владивостоке". Полпред вручил врио гуьернатору мастерок со словами: "Надеюсь, третий губернатор достроит здания", помятуя о гостиницах "Хайатт", онкологическом центре и прочил "постсаммитовских" долгостроях.

Владимир Миклушевский в своем выступлении напомнил, что "работал в Приморье семь лет, много раз выступал в этом зале", о том, что его отец родился в этом регионе, а дед воевал в русско-японскую. Экс-губернатор сообщил, что отправляется на новую и ответственную работу на благо Родина. На какую, впрочем, не расшифровал.

Впрочем, Митклушевский выглядел немного грустным, а Трутнев - усталым.

Андрей Тарасенко, напротив, лучился оптимизмом на загорелом лице. Он отметил, что "Дальний Восток всегда был впереди, нам надо сделать так, чтобы люди не уезжали отсюда, а приезжали сюда. Что такое зарплата в 10 тысяч? Главное – уровень жизни, благополучие людей. Вместе мы сможем многого добиться". Также Тарасенко отметил, что знаком со многими из сидящих в зале.

Метки: губернатор

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