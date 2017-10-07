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Общество

06 октября 2017, 16:20
Slavda Group поддержала конкурс "Сказки волшебного лотоса"

Slavda Group поддержала конкурс "Сказки волшебного лотоса"

Компания определит и наградит специальным призом самого талантливого ребенка

Slavda Group выступила партнером конкурса "Сказки волшебного лотоса". Питьевая вода "Славда для малышей", разработанная специально для детского питания, стала официальной водой проекта. По результатам конкурса компания наградит специальным призом самого талантливого ребенка, сообщает ЕНВ.

"Компания поддержала "Сказки волшебного лотоса", потому что уделяет особую роль воспитанию подрастающего поколения. Цель данного проекта поддержать талантливых, творческих людей, искренне любящих русский язык, ведь итогом конкурса станет красочный сборник сказок для детей. Сказки формируют личность ребенка, учат морали и нравственности. Наша компания также заботится о здоровье детей и производит питьевую воду для малышей, разработанную специально для детского питания. К этой продукции мы предъявляем особые требования: она должна быть только высшей категории качества, иметь сбалансированный состав, строго заданную концентрацию микроэлементов и не менять состав детской смеси. Мы уверенны, что важно подходить комплексно к воспитанию детей, и такой симбиоз может дать хорошие результаты", — прокомментировал генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

Произведения победителей и призеров конкурса будут опубликованы во втором сборнике сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса". А Slavda Group определит и наградит специальным призом самого талантливого ребенка, принявшего участие в литературном проекте.

Напомним, с 15 августа по 1 октября 2017 года во Владивостоке проводился прием заявок на II международный литературный конкурс "Сказки волшебного лотоса". В нем приняли участие более 700 авторов из 16 стран мира и 77 российских регионов. Теперь на право стать лучшим русскоязычным произведением жанра в мире претендуют 1853 авторские работы. Жюри конкурса в течение месяца рассмотрит каждое из них и определит тройку призеров в пяти номинациях.

В течение полутора месяцев участники проекта присылали свои работы для рассмотрения в пяти категориях конкурса. Поучительные сказки и рассказы по мотивам народных пословиц и поговорок участвуют в номинации "Народная мудрость". Для патриотических сказок и рассказов был создан раздел "Широка страна моя родная", для любителей мистических сюжетов – "Волшебный эликсир", а для лирических произведений о любви – "Стрела Амура". По многочисленным просьбам конкурсантов первого сезона "Сказок волшебного лотоса", прошедшего в Год литературы в России (2015 г.), организаторы проекта ввели номинацию для сказок и рассказов о дружбе – "В дружбе – правда".

Метки: Slavda, Сказок волшебного лотоса

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