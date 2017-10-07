В Японии обеспокоены тем, что руководителем трибунала ООН по морскому праву избран южнокореец

Назначение южнокорейского эксперта в Международный трибунал Организации Объединенных Наций, осуществляющий надзор и регулирование споров в морском праве, вызвало обеспокоенность Японии относительно того, будет ли он содействовать Сеулу в вопросе спорного участка вод между двумя странами, сообщает ЕНВ.

На этой неделе Пайк Цзин Хюн был избран президентом Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS), который до этого в течение трех лет занимался глобальными морскими вопросами в рамках Конвенции ООН по морскому праву в структуре организации.

Южная Корея и Япония вели долгие споры в отношении моря, которое разделяет их территории. На большинстве карт спорный район обозначен как Японское море, но Сеул настаивает на том, что эту часть необходимо именовать Восточным морем.

"Это очень тревожное для нас событие, - комментирует профессор международных отношений в префектурном университете Фукуи Йохи Шимада. - Как правительство Южной Кореи, так и гражданские активисты очень громко высказались по поводу вопроса об изменении названия Японского моря, и наше правительство и население обеспокоены этим. Сейчас южнокорейские дипломаты на ведущих роля во всем мире. Учитывая этот факт, в группе ООН всерьез обсуждается изменение названия и пересмотреть существующее и юридически признанное географическое наименование", - пояснил он.

В заявлении на веб-сайте Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи говорится, что термин "Восточное море" используется уже более 2000 лет. "Япония настаивает на использовании названия "Японское море" на основе решения Международной гидрографической конференции в 1929 году", - говорится в сообщении. – Но Южная Корея никогда с этим не соглашалась. Во время конференции Корея не могла присутствовать, и не была должным образом представлена, поскольку она оставалась под японским колониальным правлением в период с 1910 по 1945 годы".

Ссылаясь на нормы Международной гидрографическую организации и Юнеско, Сеул утверждает, что, когда топографическая функция делится с двумя или более странами, все имена должны быть отмечены и, как минимум, продублированы.

Японская сторона отмечает, что Южная и Северная Кореи оспаривали название моря только единожды – на шестой Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий в 1992 году. В стране восходящего солнца говорят, что термин "Японское море" уже широко используется с периода, начавшегося задолго до колониального правления Японии над Кореей.

"Японское море – единственное международное название, это факт, и здесь нет места для обсуждения. Япония решительно опровергает утверждения со стороны Республики Корея и Северной Кореи, озвученные ими на международных конференциях", - говорится в официальном заявлении МИД в Токио на его веб-сайте.

Йохи Шимада также обеспокоен тем, что глава трибунала по морскому праву Пайк Цзин Хюн будет работать и в пользу Китая – в другом крупном морском споре. В течение десятилетий Япония разрабатывала отдаленный атолл Окинаторисима, расположенный примерно в 1740 км к югу от Токио. В результате этого, японской стороной было объявлено, что остров может быть пригоден для строительства жилья, и поэтому есть все основания для расширения исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане.

Китай и Южная Корея парируют это утверждение, говоря о том, что два острова, площадь которых составляет всего 9 кв. км – это только скалы, окруженные рифом.

"Претензии к Окинаторисима наиболее активны со стороны Китая, и я бы предположил, что Китай намеренно пытается использовать Южную Корею для своего требования, - предположил профессор Шимада. – Таким образом, Пекин стремится "вбить клин" между Японией и ее союзниками".