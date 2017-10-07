Количество услуг в МФЦ Владивостока продолжает увеличиваться

МФЦ Владивостока начали оказывать новую услугу. Как рассказали в администрации города, она включает в себя организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Также МФЦ помогут с трудоустройством безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работы. В том числе, в эту категорию входят молодые люди возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и профессионального образования, которые впервые ищут работу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.



На данный момент общее количество государственных, региональных и муниципальных услуг в городских МФЦ достигло 187. В конце 2014 года, во время открытия первого многофункционального центра Владивостока на улице Верхнепортовой, 76-а таких услуг насчитывалось порядком 62.



По данным экспертов, увеличение МФЦ в три раза вызвало необходимость открытия дополнительных окон по приему заявителей. В связи с этим, МКУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Владивостока" открывает конкурсный набор специалистов-документоведов. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать на специализированном сайте.



К слову, по официальной статистике за прошедшие три года в МФЦ Владивостока обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг. За это время было проведено более 120 тысяч консультаций и выдано более 360 тысяч документов.



При этом, в МФЦ Владивостока продолжает работу единая информационно-справочная служба. Получить необходимую информацию можно по единому многоканальному телефону 8(423)230-34-84. Помимо этого, для обращений граждан действует адрес электронной почты городского МФЦ – (для отображения адреса необходимо включить JavaScript) " target="_blank">(для отображения адреса необходимо включить JavaScript). У жителей города есть возможность провести предварительную запись на прием в МФЦ Владивостока через портал "Госуслуги".