Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

06 октября 2017, 14:10
Количество услуг в МФЦ Владивостока продолжает увеличиваться

Количество услуг в МФЦ Владивостока продолжает увеличиваться

На данный момент общее количество государственных, региональных и муниципальных услуг в городских Многофункциональных центрах достигло 187

МФЦ Владивостока начали оказывать новую услугу. Как рассказали в администрации города, она включает в себя организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Также МФЦ помогут с трудоустройством безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работы. В том числе, в эту категорию входят молодые люди возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и профессионального образования, которые впервые ищут работу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

На данный момент общее количество государственных, региональных и муниципальных услуг в городских МФЦ достигло 187. В конце 2014 года, во время открытия первого многофункционального центра Владивостока на улице Верхнепортовой, 76-а таких услуг насчитывалось порядком 62.

По данным экспертов, увеличение МФЦ в три раза вызвало необходимость открытия дополнительных окон по приему заявителей. В связи с этим, МКУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Владивостока" открывает конкурсный набор специалистов-документоведов. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать на специализированном сайте.

К слову, по официальной статистике за прошедшие три года в МФЦ Владивостока обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг. За это время было проведено более 120 тысяч консультаций и выдано более 360 тысяч документов.

При этом, в МФЦ Владивостока продолжает работу единая информационно-справочная служба. Получить необходимую информацию можно по единому многоканальному телефону 8(423)230-34-84. Помимо этого, для обращений граждан действует адрес электронной почты городского МФЦ – (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)" target="_blank">(для отображения адреса необходимо включить JavaScript). У жителей города есть возможность провести предварительную запись на прием в МФЦ Владивостока через портал "Госуслуги".

Метки: МФЦ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Штрафы за нарушение ПДД будут взимать по снимкам со смартфонаШтрафы за нарушение ПДД будут взимать по снимкам со смартфона
сегодня, 12:50
Материалы надо будет предоставить через портал gosuslugi
Во Владивостоке было изъято более 43 тонн опасной рыбы общей стоимостью в 6,5 миллионов рублейВо Владивостоке было изъято более 43 тонн опасной рыбы общей стоимостью в 6,5 миллионов рублей
сегодня, 12:40
Не отвечающую требованиям безопасности продукцию намерены утилизировать.
Slavda Group поддержала конкурс "Сказки волшебного лотоса"Slavda Group поддержала конкурс "Сказки волшебного лотоса"
вчера, 16:20
Компания определит и наградит специальным призом самого талантливого ребенка

Последние новости

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России, стал для мигрантов "медвежьей услугой"Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России, стал для мигрантов "медвежьей услугой"
сегодня, 16:00
О работе по адаптации иностранных рабочих к жизни в Приморском крае рассказал эксперт
На XII Международном конгрессе во Владивостоке обсудили развитие рыбохозяйственного комплексаНа XII Международном конгрессе во Владивостоке обсудили развитие рыбохозяйственного комплекса
сегодня, 13:00
Выступления некоторых спикеров перевести не удалось
Миклушевский уступил место ТарасенкоМиклушевский уступил место Тарасенко
вчера, 18:10 1
В администрации Приморья прошло представление нового главы края

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России, стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России, стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+