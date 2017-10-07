В Приморском крае начнет работу форум активных граждан "Сообщество"

Двухдневная программа форума включает в себя дискуссии по актуальным темам Приморья
10 октября во Владивостоке начнет работу седьмой всероссийский форум активных граждан "Сообщество", организованный Общественной палатой России. По словам организаторов, форум призван оказать положительное влияние на некоммерческий сектор региона и решить возникающие проблемы, стоящие перед НКО на данном этапе их развития, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.
Двухдневная программа форума включает в себя обсуждение актуальных проблем окружной повестки, а также эффективные форматы работы для построения межсекторного взаимодействия: дискуссии, презентации лучших практик, тренинги, мастер-классы, пространство для непосредственного общения и обсуждения возможностей сотрудничества.
Форумы "Сообщество" проводятся с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах России, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.
Напомним, задачу активно привлекать некоммерческие организации к оказанию социальных услуг озвучил в своем ежегодном Послании Президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, активный приход НКО в социальную сферу приведет к повышению ее качества. Правительству совместно с органами власти в регионах предстоит завершить формирование правовой базы деятельности таких организаций.
Метки: Сообщество, форум