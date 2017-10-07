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Общество

06 октября 2017, 13:20
В Приморском океанариуме пополнилась коллекция мечехвостов

В Приморском океанариуме пополнилась коллекция мечехвостов

Сейчас, после успешной адаптации, животных переводят в главный корпус

В Приморский океанариум из Тайваня привезли пять гидробионтов. Их выловили в дикой природе, поместили на карантин и отправили в Россию, сообщает ЕНВ.

Животные хорошо перенесли перелет. В океанариуме их поначалу поместили в научно-адаптационный корпус. Было важно приучить мечехвостов к низкой температуре воды, так как в экспозициях она составляет 22-23 градуса, а также провести противопаразитарную обработку и подобрать рацион.

Если привезенную полтора года назад первую партию долгое время приходилось доставать из воды и с помощью пинцета кормить вручную, то с нынешним пополнением было проще. Мечехвосты сразу стали брать со дна корм, как делают это в природе. В их рационе - ракообразные, двустворчатые моллюски, рыба.

Мечехвостов считают ровесниками динозавров: они живут на Земле сотни миллионов лет. Причем, судя по найденным окаменелостям, практически не изменились. Поэтому содержание таких "живых ископаемых" в экспозиции "Эволюция жизни в океане" более чем логично. Здесь мечехвосты живут в неглубоком аквариуме со слоем грунта на дне, в который любят закапываться.

Специалисты Приморского океанариума намерены наработать опыт искусственного воспроизводства мечехвостов.

В мире насчитывается пять видов мечехвостов. В Приморском океанариуме живет один, Limulus polyphemus. Он обитает в тропических и субтропических морях и живет недалеко от берега на глубине 10 - 40 метров. Достигает 75 сантиметров в длину при диаметре панциря 25-30 сантиметров.

Кровь мечехвостов обладает уникальными свойствами, которые нашли применение в фармакологии и медицине. Кровь гуманным способом собирают в лабораториях, и мечехвосты продолжают жить.

 

Метки: Мечехвосты, Приморский океанариум

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