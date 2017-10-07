Nissan выпустил на японский рынок автомобили с поддельными документами о техосмотре

На этой неделе концерн Nissan объявил об отзыве 1,21 миллиона автомобилей со своего внутреннего рынка, после того как выяснилось, что неквалифицированный персонал выполняет окончательные проверки транспортных средств, прежде чем они будут отправлены дилерам и потребителям, сообщает ЕНВ.

При этом, как пишет японское издание "Асахи Симбун" заводы выдавали документы за фамилиями и печатями сертифицированных инспекторов, "чтобы создать видимость лицензированных проверок". В своем выводе газета ссылается на анонимного чиновника из министерства транспорта. "Это серьезная проблема, если эти документы были подделаны, чтобы скрыть брак", - пишет издание.

В правительстве обнаружили, что японский автопроизводитель использовал несертифицированный персонал для проверки транспортных средств на всех шести своих внутренних заводах. Это заявление было опубликовано после того, как министерство транспорта провело инспекции на всех шести заводах в Японии.

Однако пресс-секретарь компании отказался комментировать содержание отчетов, сославшись на внутреннее расследование, которое, по словам официального представителя Nissan, может занять целый месяц. Должностные лица министерства транспорта также отказались комментировать отчеты.

Отметим, что акции Nissan упали на два процента после того, как национальная вещательная компания NHK передала новость. В понедельник президент Nissan Хирото Сайкава признал, что младшие инспекторы выполняли задачи, выходя за рамки своих обязанностей, и называл это "очень серьезной проблемой". По словам главы компании, транспортные средства были выпущены в период с октября 2014-го по сентябрь этого года.