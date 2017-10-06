В Приморье модернизируют Уссурийский картонно-бумажный комбинат

Компания "Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ" в статусе резидента свободного порта Владивосток реализует инвестиционный проект по комплексной модернизации Уссурийского картонно-бумажного комбината в Приморском крае. Соглашение об осуществлении деятельности резидента СПВ компания заключила с Корпорацией развития Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2016. Объем частных капиталовложений в проект комплексной модернизации производств составит более 2,7 млрд рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В настоящее время Инвестор в рамках 1 этапа модернизации осуществил собственные инвестиции в проект более 1 млрд рублей. Кроме того, Балтийским банком развития в рамках реализации данного этапа проекта резиденту СПВ предоставлены кредитные средства в размере 600 млн рублей.

"Реализация 1 этапа проекта в статусе резидента СПВ позволила воссоздать уникальное предприятие по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья, спроектированное изначально для нужд рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности России. Предприятие является социально-значимым для региона. Сегодня здесь трудятся более 500 человек, а сам проект направлен на сохранение природных ресурсов, рациональное их использование и охрану окружающей среды. С учетом всех проведенных мероприятий 1 этапа сегодня проект модернизации обладает всеми параметрами высокого качества инвестиционного проекта, а в проект привлечены отраслевые эксперты с многолетними компетенциями и развитие проекта находится в активной фазе", - отметил заместитель генерального директора компании "Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ" Дмитрий Рамёнов.

Напомним, что Уссурийский картонно-бумажный комбинат является уникальным предприятием целлюлозно-бумажной промышленности на Дальнем Востоке. Завод был спроектирован в 1986 году для обеспечения качественной картонной упаковкой региона. На Комбинате локализовано два крупных производства с минимальными логистическими издержками, Комбинат является интегрированным предприятием полного цикла производства бумаги, картона, гофрокартона и гофрированной упаковки.

Проектом предусматривается многоступенчатое техническое перевооружение производств и отдельных участков сервисной инфраструктуры, включая реконструкцию очистных сооружений промышленных сточных вод, компрессорной станции, железнодорожного хозяйства, энергетического хозяйства, рассматривается возможность газификации предприятия.

Комплексная модернизация и реконструкция комбината пройдет в несколько этапов. В рамках подготовительного - компания осуществила ряд технических, технологических и организационных мероприятий, позволивших увеличить объем производства ролевой бумажной продукции с 1,5 до 6 тыс. тонн бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев в месяц, повысить качество бумаги и картона до высших сортов Б0 и К1 соответственно.

Сегодня значительный интерес к данной продукции проявляют китайские партнеры. География сбыта в рамках операционной стадии проекта растет (проект модернизации не предполагает остановку производств).

Первым этапом модернизации реализуется первая стадия технического перевооружения гофропроизводства с выходом на запланированные производственные индикативы по выпуску 4,5-5,0 млн кв. м. гофрированной упаковки в месяц. На производственную площадку в ЗТК поставлено иностранное высокотехнологичное оборудование, ведется его монтаж и пуско-наладка. Ввод в эксплуатацию первой очереди модернизации планируется в конце октября - начале ноября 2017 года.

Следующим шагом предусмотрено техническое перевооружение картонно-бумажного производства с целевыми объемами выпуска бумаги и картона до 9-10 тыс. тн. бумаги и картона/месяц, а также реализация 2 стадии переоснащения гофропроизводства с целевыми индикативами до 15-18 млн. кв.м. гофроупаковки/в месяц, позволяющими закрыть потребности Дальнего Востока в гофропродукции в части импортозамещения, включая обеспечение рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, сельскохозяйственных дальневосточных предприятий высококачественной упаковкой.

"Основным рынком сбыта готовой продукции являются рыбодобывающие, сельскохозяйственный предприятия Дальнего Востока, текущая клиентская база предприятия составляет более 500 организаций, - говорит Дмитрий Рамёнов, - но компания ведет активную работу по расширению рынка сбыта, в том числе, по поставкам в страны АТР. В рамках евразийского сотрудничества возможны поставки бумаги и картона в страны Содружества".

В настоящее время на комбинате в границах гофропроизводства организована и успешно функционирует зона таможенного контроля (ЗТК).

"Создание зоны таможенного контроля стало важным решением в ходе реализации проекта. Данная преференция предусмотрена для резидентов СПВ и на нашем предприятии используется с целью таможенной очистки при поставках ввозимого на территорию Комбината иностранного оборудования", - сообщил Дмитрий Рамёнов.

В перспективе инвестор рассматривает возможность развития промышленной площадки в части реализации таких проектов, как создание производств других смежных видов упаковки (мешков, корзин, поддонов, банок и т.д.).

В рамках расширения сырьевой базы проектом предусматривается для производства бумаги и картона возможность использования комбинации макулатурного, целлюлозного, полуцеллюлозного сырья.

В заключении Дмитрий Рамёнов добавил: "С целью реализации 2 этапа модернизации командой проекта активно ведутся переговоры с иностранными поставщиками оборудования целлюлозно-бумажной промышленности, осуществляется мониторинг, оценка и корректировка инвестиционной программы следующих модернизационных мероприятий, проактивный поиск свежих технических решений, прорабатываются возможности организации бесперебойного льготного финансирования проекта, организации государственно-частного партнерства".

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 320 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 348 млрд рублей и перспективой создать более 31 тысячи рабочих мест.