Мьянма приняла иностранных наблюдателей и дипломатов

Правительство Мьянмы организовало тур для иностранных дипломатов. Поездка чиновников проходила по деревням мусульманского меньшинства в западном пограничном штате Ракхайн, сообщает ЕНВ.

Это произошло впервые, после того как в конце августе между боевиками мусульманского меньшинства и правительственными войсками Мьянмы начались столкновения. Согласно информации ООН, более полумиллиона мусульман бежали в соседнее государство Бангладеш.

Правительство Мьянмы пригласило около 50 чиновников из Организации Объединенных Наций и зарубежных стран принять участие в поездке. Официальные лица пролетели над районом, где проходили боевые действия. Они смогли увидеть множество обугленных деревьев и домов.

Дипломаты отправились в район, где была сожжена деревня. Там они провели встречу с местными жителями. Согласно официальной позиции Нейпьидо, деревню подожгли боевики. Местные жители, наоборот, утверждают, что за поджог ответственны силы безопасности страны. Группа также посетила другую деревню, где осталось некоторое количество представителей мусульманского меньшинства. Жители жаловались, что до них не дошла помощь, и они страдают от нехватки продовольствия.

Поездка иностранных дипломатов рассматривается как ответ на жёсткую международную критику в адрес властей Мьянмы за преследование жителей мусульманских деревень.