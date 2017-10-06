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Общество

05 октября 2017, 20:30
Свыше трех тысяч электронных виз выдано иностранным гражданам для въезда на Дальнем Востоке

Свыше трех тысяч электронных виз выдано иностранным гражданам для въезда на Дальнем Востоке

На первых трех местах по количеству выданных электронных виз расположились Китай, Япония и Марокко соответственно

В августе на Дальнем Востоке стал действовать упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток. Почти два месяца электронную визу получили 3032 человека из 15 стран. Всего для въезда на Дальний Восток одобрены заявки иностранных граждан из 15 государств. Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвокразвития.

Больше всего электронных виз (1551) выдано гражданам Китая. По электронной визе из КНР во Владивосток уже прибыло 825 человек. На втором месте Япония. Одобрено 1048 электронных виз, 639 человек ей уже воспользовались. На третьем месте – Марокко с 113 оформленными визами.

Также одобрены заявки граждан еще 12 стран: Алжира (94 человек), Индии (75 человека), Сингапура (68 человек), Туниса (24 человек), Турции (24 человека), Ирана (15 человек), Объединенных Арабских Эмиратов (11 человек), Саудовской Аравии (9 человек), Мексики (9 человек), КНДР (5 человек), Катара (2 человека), Кувейта (2 человека)

К слову, на данный момент граждане 18 стран могут подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

Напомним, перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, определен Правительством страны. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Как было заявлено ранее, с начала следующего года применение электронной визы расширится. С ее помощью можно будет приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Для этого по новому порядку будут работать 11 пунктов пропуска. Пока работают два во Владивостоке – морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи. Со следующего года планируется открыть железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка", "Турий Рог", морские пункты пропуска "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".

Метки: визы, Минвостокразвития

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