XII Международный конгресс рыбаков стартовал в Приморье в четверг, 5 октября. На мероприятии собрались представители 15 стран мира. Основная тема конгресса "Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки", сообщает ЕНВ.

Организаторами Конгресса выступают Федеральное агентство по рыболовству, администрация Приморского края, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, добытчиков минтая, добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура".

Торжественное мероприятие открыл и.о. вице-губернатора края Денис Бочкарев, который отметил значимость форума, ставшего для столицы приморья традиционным.

"Сегодня на первом месте среди актуальных вопросов стоит обновление флота и рост освоения квот. Так, квоты на вылов водных биоресурсов в Приморье в 2016 году освоены больше чем на 96%. Для сравнения – в 2015 году было 88%. Стоит отметить, что сейчас отрасль вступает в важный исторический этап, так как в следующем году пройдет закрепление долей квот на добычу водных биоресурсов на 15-летний период и будет запущен механизм инвестиционных квот", – с такой речью Денис Бочкарев обратился к присутствующим. Он, также, отметил, что Дальний Восток получает от государства существенную поддержку в виде целого ряда преференций, которыми, необходимо распоряжаться правильно.

"В конце прошлого столетия наши партнеры в ЕС, Канаде, США и ряде стран АТЭС задействовали у себя новые программы отраслевой реструктуризации с существенным финансированием. Сегодня нам будет полезен их опыт в этой сфере. Кроме того, известны и российские научные заделы в технологиях рыболовства и рыбопереработки, к которым есть интерес у зарубежных коллег", – пояснил вице-губернатор края.

Программа Конгресса включает пленарное заседание и три круглых стола.

Отдельный круглый стол будет посвящен перспективам развития отраслевой системы мониторинга (ОСМ). О новациях расскажет начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Артем Вилкин. Еще один круглый стол пройдет по вопросам аквакультуры. Законодательство в этой отрасли, страхование, борьба с браконьерством – темы, которые смогут обсудить эксперты на площадке Международного конгресса рыбаков.

Отметим, резолюция, принятая в ходе работы Х международного Конгресса рыбаков не только послужила основой для подготовки доклада к заседанию Президиума Государственного совета РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса, но и легла в основу поручений Президента РФ Владимира Путина. Так, были внесены изменения в федеральный закон о рыболовстве, увеличивающий срок выделения квот. Приняты меры против компании рантье, введено единое промысловое пространство. Создана Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

В ходе доклада на пленарном заседании руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края

Геннадий Мартынов рассказал о некоторых новациях в рыбной отрасли, которые должны позволить обновить рыбопромысловый комплекс, а также весь объем российского вылова за счет освоения объектов промысла и ресурсов мирового океана: "Первое, на чтобы хотелось обратить внимание, это новации, которые, благодаря стараниям рыбацкой общественности прочно и надеюсь навсегда вошли в повседневную практику нашей работы. Я имею ввиду вхождение приморских рыбаков во все рабочие органы рыбохозяйственного комплекса - от регионального до федерального уровня. Необходимо подчеркнуть, что большинство предложений рыбаков находят отражение в поручении президента РФ и Правительства. Участие объединения рыбаков в формировании государственной политики в области рыболовства стало главным нововведением за последние годы и приобрело традиционный характер. Следующее новаторство – непосредственно в самом в законодательстве. В первую очередь, это касается изменений внесенных в Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водно-биологических ресурсов. Здесь хотелось бы упомянуть годами выстраданную проблему по восстановлению единого промыслового пространства на всей акватории экономической зоны Российской федерации, формирование единых промышленных квот, которые можно будет осваивать как в территориальном море, так и в исключительной экономической зоне, а также увеличение срока закрепленных долей до 15 лет".

В ходе выступления, эксперт затронул болезненную тему нового вида квот, получивших название "инвестиционные".

"В отношении инвестквот еще предстоит масштабная работа и в очень ограниченные сроки. Согласно нововведению, теперь изменен сам принцип распределения квот. Принцип исторического вылова заменен принципом исторического обладания квотами, при этом, к сожалению, сохраняются условия для существования рыбных рантье. В новой ситуации значительно усложняется механизм распределения ресурсов. Рыбацкая общественность обеспокоена, насколько открыто будет проходить этот процесс. Учитывая все факторы, в частности, распределение работы предприятий на 15 лет, рыбаки считают необходимым рассмотреть участие в процессе допуска к определению и распределению долей квот представителей рыбацкой общественности в качестве экспертов наблюдателей", - пояснил Геннадий Мартынов.

Напомним, работа XII Международного конгресса рыбаков продлится с 5 по 6 октября на площадках Администрации Приморского края и отеля Хёндэ.