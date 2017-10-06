Австралия увеличивает количество военных кораблей с противоракетной системой

В австралийском правительстве заявили, что военные силы страны увеличат в своём флоте количество военно-морских боевых кораблей с системами обороны, способными перехватывать баллистические ракеты высокой дальности. По словам премьер-министра Австралии, это необходимо, чтобы противостоять угрозам со стороны Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил во вторник, что Австралия должна усилить противоракетные возможности своих боевых кораблей, чтобы защитить себя от потенциальной угрозы. Австралия увеличит оборонный бюджет, чтобы укрепить возможности своего флота. Часть плана предусматривает выделение около 27 миллиардов долларов США на строительство 9 новых фрегатов к 2020 году.

Тернбулл заявил, что корабли будут использовать систему боевого управления "Aegis", выпущенную американской фирмой "Lockheed Martin". Система, связанная с локально разработанным тактическим интерфейсом, сможет перехватывать баллистические ракеты высокой дальности.

По мнению главы правительства, это решение позволит боевым кораблям перехватывать угрожающие ракеты на дальних дистанциях. Он добавил, что это жизненно важно, учитывая, что "государства, такие как Северная Корея, разрабатывают ракеты с большим диапазоном поражения и высокой скоростью".