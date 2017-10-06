В Японии на автостраде протестировали машину, способную ездить без водителя

Автомобиль без водителя успешно завершил испытание на автомагистрали в центральной части Японии
Чиновники из префектуры Аити провели эксперимент с дистанционно управляемым автомобилем. Тест проводился на полосе дороги, используемой для доставки грузов, сообщает ЕНВ.
Автомобиль был предварительно запрограммирован на определённый маршрут на местности. Рулевое колесо и педаль газа управлялись автоматически. Машиной дистанционно управлял человек. Автомобилю удалось пройти заявленный курс со скоростью около 20 километров в час.
По словам экспертов, работающих над разработкой автомобиля, технология самостоятельного вождения почти готова к использованию в повседневном режиме. Региональные власти префектуры планируют провести аналогичное испытание на дорогах общего пользования ближе к марту.
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