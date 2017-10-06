Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

05 октября 2017, 15:40
В Японии на автостраде протестировали машину, способную ездить без водителя

В Японии на автостраде протестировали машину, способную ездить без водителя

Автомобиль без водителя успешно завершил испытание на автомагистрали в центральной части Японии

Чиновники из префектуры Аити провели эксперимент с дистанционно управляемым автомобилем. Тест проводился на полосе дороги, используемой для доставки грузов, сообщает ЕНВ.

 

Автомобиль был предварительно запрограммирован на определённый маршрут на местности. Рулевое колесо и педаль газа управлялись автоматически. Машиной дистанционно управлял человек. Автомобилю удалось пройти заявленный курс со скоростью около 20 километров в час.

По словам экспертов, работающих над разработкой автомобиля, технология самостоятельного вождения почти готова к использованию в повседневном режиме. Региональные власти префектуры планируют провести аналогичное испытание на дорогах общего пользования ближе к марту.

Метки: Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Nissan выпустил на японский рынок автомобили с поддельными документами о техосмотреNissan выпустил на японский рынок автомобили с поддельными документами о техосмотре
сегодня, 12:30
В Японии разгорелся скандал вокруг завода Nissan и действий инспекторов компании
Игорный инвестор Melco International выходит на японский рынокИгорный инвестор Melco International выходит на японский рынок
03 октября 2017, 12:10
Глава Melco International Лоуренс Хо хочет "зайти" на территорию Японии и расшириться за пределы крупнейшего в мире игрового хаба АТР
Синдзо Абэ распустил Палату представителей ЯпонииСиндзо Абэ распустил Палату представителей Японии
28 сентября 2017, 22:20
Вскоре состоятся национальные выборы в парламент

Последние новости

В Приморье модернизируют Уссурийский картонно-бумажный комбинатВ Приморье модернизируют Уссурийский картонно-бумажный комбинат
сегодня, 00:00
Объем инвестиций составит более 2,7 млрд рублей
Мьянма приняла иностранных наблюдателей и дипломатовМьянма приняла иностранных наблюдателей и дипломатов
вчера, 21:10
Чиновники из ООН и зарубежных стран побывали в районах мусульманского меньшинства
Свыше трех тысяч электронных виз выдано иностранным гражданам для въезда на Дальнем ВостокеСвыше трех тысяч электронных виз выдано иностранным гражданам для въезда на Дальнем Востоке
вчера, 20:30
На первых трех местах по количеству выданных электронных виз расположились Китай, Япония и Марокко соответственно

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+