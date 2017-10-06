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В мире

05 октября 2017, 15:20
Швейцарская организация: Северная Корея занимается незаконной торговлей в Африке

Швейцарская организация: Северная Корея занимается незаконной торговлей в Африке

За прошедшие годы северокорейские дипломаты были замечены при осуществлении контрабанды в африканских странах

В докладе, опубликованном неправительственной организацией "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности", говорится, что Северная Корея занимается незаконной торговлей рогами носорогов и слоновой костью в Африке в целях получения иностранной валюты, сообщает ЕНВ.

Швейцарская организация "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" специализируется на независимом расследовании преступлений международных синдикатов. Доклад был основан на показаниях официальных лиц африканских стран и северокорейских перебежчиков.

В докладе говорится, что с 1986 года северокорейские дипломаты участвовали, как минимум, в 18 эпизодах контрабанды слоновой кости и рога носорога. Так, по данным организации, в 2015 году полиция Мозамбика задержала двух человек, среди которых оказался политический советник северокорейского посольства в ЮАР. В ходе обыска их транспортного средства были обнаружены рога носорога. Вес контрабанды составил 4,5 килограмма, ее стоимость оценивается примерно в $100 000 на черном рынке Китая.

В докладе также говорится, что в 2016 году двое граждан Северной Кореи, путешествующих по дипломатическим паспортам, были задержаны в международном аэропорту Эфиопии при попытке провести слоновую кость в Китай. В докладе отмечается, что северокорейские дипработники, злоупотребляя своими исключительными правами, участвуют в незаконной торговле в Африке.

Автор доклада Джулиан Радемейер предположил, что эта незаконная деятельность дипломатических сотрудников может участиться, поскольку Северная Корея становится все более изолированной от международных рынков на фоне санкций со стороны Совета Безопасности ООН.

Метки: Африка, Северная Корея

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